Aryna Sabalenka 2 - 0 Elsa Jacquemot: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 28 de mayo de 2026.





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La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de Roland Garros, de categoría Grand Slam y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la francesa Elsa Jacquemot por 7-5, 6-2 en 1 hora y 34 minutos. En el primer set, Sabalenka logró romper el servicio de Jacquemot en el cuarto y duodécimo juego, mientras que Jacquemot consiguió un break en el quinto juego. El set terminó 7-5 a favor de Sabalenka. En el segundo set, Sabalenka rompió el servicio de Jacquemot en el segundo, sexto y octavo juego, llevándose el set 6-2. Sabalenka tuvo un 1st Serve Percentage del 56% y ganó el 61% de sus puntos de servicio, mientras que Jacquemot tuvo un 1st Serve Percentage del 64% y ganó el 48% de sus puntos de servicio.



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