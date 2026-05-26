Aryna Sabalenka 2 - 0 Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 26 de mayo de 2026.





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La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo de Roland Garros, de categoría Grand Slam y que se disputa en tierra batida, tras ganar por la vía rápida a la española Jessica Bouzas Maneiro con un resultado de 6-4, 6-2 en un partido que duró 1 hora y 15 minutos. En el primer set, Aryna Sabalenka logró cuatro quiebres de servicio (breaks) mientras que Jessica Bouzas Maneiro consiguió dos. Sabalenka mantuvo su servicio en tres ocasiones, mientras que Bouzas Maneiro lo hizo en dos. En el segundo set, Sabalenka fue dominante, logrando tres quiebres de servicio y manteniendo su saque en tres ocasiones. Bouzas Maneiro solo pudo mantener su servicio una vez y logró un quiebre. Sabalenka no cometió dobles faltas y tuvo un porcentaje de primer servicio del 69%, ganando el 60% de sus puntos de servicio y el 51% de puntos de retorno.



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