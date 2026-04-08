Barcelona 0 - 2 Atlético de Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Barcelona 0 - 2 Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Champions - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 8 de abril de 2026.

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El Atlético de Madrid se impuso este miércoles por 0-2 al Barcelona en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions, en un encuentro donde los colchoneros supieron aprovechar los momentos clave. El partido, disputado en el Spotify Camp Nou, comenzó con un dominio del balón por parte del Barcelona, que tuvo mayor posesión y más remates, aunque sin efectividad. La expulsión de Pau Cubarsi en el minuto 44, tras revisión del VAR, fue un punto de inflexión que dejó al equipo local con diez hombres. Justo antes del descanso, Julian Alvarez adelantó a los rojiblancos con un gol en el minuto 45. En la segunda mitad, el Barcelona intentó igualar el marcador, pero fue el Atlético quien amplió su ventaja con un tanto de Alexander Soerloth en el minuto 70, asistido por Matteo Ruggeri.

El conjunto azulgrana, a pesar de sus esfuerzos y un ataque liderado por Marcus Rashford, no logró perforar la defensa visitante ni superar al portero Juan Musso, quien tuvo una actuación destacada. El Atlético, por su parte, mostró un juego efectivo y supo aguantar la presión, llevándose una valiosa victoria a casa. La actuación del VAR fue determinante en la expulsión de Cubarsi, lo que condicionó el resto del partido. Ahora, el Barcelona tendrá que buscar la remontada en el partido de vuelta para seguir con vida en la competición.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: BARCELONA 0 - ATLÉTICO DE MADRID 2 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

BARCELONA: Joan Garcia; Joao Cancelo (Alejandro Balde, min.86), Pau Cubarsi, Gerard Martin, Jules Kounde (Ronald Araujo, min.73); Pedri (Gavi, min.46), Eric Garcia, Lamine Yamal, Dani Olmo, Marcus Rashford (Ferran Torres, min.73), Robert Lewandowski (Fermin Lopez, min.46).



ATLÉTICO DE MADRID: Juan Musso; Nahuel Molina, Robin Le Normand, David Hancko (Marc Pubill, min.31), Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone (Thiago Almada, min.80), Marcos Llorente, Koke (Alejandro Baena, min.60), Ademola Lookman (Alexander Soerloth, min.60); Antoine Griezmann (Nico Gonzalez, min.80), Julian Alvarez.



--GOLES.

0-1, min.45: Julian Alvarez.

0-2, min.70: Alexander Soerloth (Matteo Ruggeri) .





--ÁRBITRO.

Istvan Kovacs, asistido en las bandas por Mihai Marica y Ferencz Tunyogi, en el VAR: Christian Dingert y Tiago Martins. Amonestó a Gavi (min.65), Joao Cancelo (min.90+4), y, además expulsó con tarjeta roja Pau Cubarsi (min.44), por parte del BARCELONA. Amonestó a Koke (min.31), Marc Pubill (min.45+1), Alejandro Baena (min.63), por parte del ATLÉTICO DE MADRID.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.42: La tarjeta de Pau Cubarsi de Barcelona fue descartada mediante la intervención del VAR.



Min.42: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, una posible tarjeta para un jugador del Barcelona.



Min.44: TARJETA ROJA: Después de revisar el juego, el árbitro decide cambiar la tarjeta amarilla originalmente otorgada a Pau Cubarsi del Barcelona por una tarjeta roja.





--ESTADIO.

Spotify Camp Nou



-Estadísticas del partido.

Estadística Barcelona Atlético de Madrid Goles 0 2 Remates Fuera 8 1 Remates 20 6 Pases Totales 586 405 Corners 7 1 Faltas 6 17 Posesión 56% 44% Tiros Bloqueados 5 2 Fueras de Juego 1 2 Tarjetas Amarillas 2 3 Tarjetas Rojas 1 0 Asistencias 0 1 Ataques 127 77 Ataques Peligrosos 57 19 Centros 19 9 Saques de Banda 14 13 Saques de Portería 4 12 Tratamientos 0 2 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 19 7 Paradas 1 7 Contra Golpes 4 0



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