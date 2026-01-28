Barcelona 4 - 1 FC Copenhague | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Barcelona 4 - 1 FC Copenhague: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de Champions - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 28 de enero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Spotify Camp Nou, el Barcelona demostró su dominio frente al FC Copenhague con un contundente 4-1, marcando la diferencia en la segunda mitad del encuentro. A pesar de empezar con un gol en contra por parte de Viktor Dadason asistido por Mohamed Elyounoussi en el minuto 4, el equipo local logró darle la vuelta al marcador con goles de Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha desde el punto penal, y Marcus Rashford. La posesión del balón y el número de remates, con 27 intentos del Barcelona frente a los 7 del FC Copenhague, reflejaron la superioridad del equipo catalán durante el partido.
El uso del VAR tuvo momentos clave, como en el minuto 68 cuando se confirmó un penalti a favor del Barcelona, convertido por Raphinha, ampliando la ventaja del equipo. Además, un gol del FC Copenhague, marcado por Gabriel Pereira en el minuto 89, fue anulado por posición adelantada tras la revisión del VAR, manteniendo el resultado final en 4-1. Estas decisiones subrayaron la importancia de la tecnología en el juego, asegurando que el resultado reflejara con precisión el desempeño de ambos equipos en el campo.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: BARCELONA 4 - FC KOEBENHAVN 1 (0-1, al descanso).
--EQUIPOS.
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin (Ronald Araujo, min.72), Alejandro Balde; Dani Olmo (Marcus Rashford, min.72), Eric Garcia (Marc Bernal, min.46), Lamine Yamal, Fermin Lopez (Marc Casado, min.79), Raphinha, Robert Lewandowski (Ferran Torres, min.81).
FC KOEBENHAVN: Dominik Kotarski; Birger Meling, Gabriel Pereira, Junnosuke Suzuki, Pantelis Hatzidiakos, Marcos Lopez; Elias Achouri (Robert, min.65), William Clem (Mads Emil Madsen, min.55), Jordan Larsson (Youssoufa Moukoko, min.65), Mohamed Elyounoussi (Oliver Hoejer, min.78), Viktor Dadason (Viktor Claesson, min.55).
--GOLES.
0-1, min.4: Viktor Dadason (Mohamed Elyounoussi) .
1-1, min.48: Robert Lewandowski (Lamine Yamal) .
2-1, min.60: Lamine Yamal (Fermin Lopez) .
3-1, min.69: Raphinha, de penalti.
4-1, min.85: Marcus Rashford.
Gol anulado a Gabriel Pereira del FC Copenhague en el minuto 89 .
--ÁRBITRO.
Benoit Bastien, asistido en las bandas por Hicham Zakrani y Aurelien Berthomieu, en el VAR: Bram Van Driessche y Bert Put. Amonestó a Lamine Yamal (min.38), por parte del BARCELONA. Amonestó a Marcos Lopez (min.27), Junnosuke Suzuki (min.39), Birger Meling (min.87), Gabriel Pereira (min.90+3), por parte del FC KOEBENHAVN.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.68: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para el Barcelona.
Min.68: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡penalti para el Barcelona!
Min.90(+1) : VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el FC Copenhague.
Min.89: Aquí está la traducción al español:
¡G O O O O L! ¡FC Copenhague anota! Gabriel Pereira está en la hoja de puntuación.
Min.90(+2) : ANOTAR! - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol para FC Copenhague se revoca debido a posición adelantada.
--ESTADIO.
Spotify Camp Nou
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Barcelona
| FC Koebenhavn
|Goles
| 4
| 1
|Remates Fuera
| 5
| 3
|Remates
| 27
| 7
|Corners
| 10
| 1
|Faltas
| 12
| 11
|Posesión
| 76%
| 24%
|Tiros Bloqueados
| 9
| 3
|Fueras de Juego
| 1
| 6
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 4
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 1
|Centros
| 9
| 1
|Saques de Banda
| 12
| 13
|Saques de Portería
| 2
| 10
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 17
| 13
|Paradas
| 0
| 9
|Contra Golpes
| 0
| 3
###WidgetCompleto###
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Arsenal
| 24
| 8
|2
| Bayern Munich
| 21
| 8
|3
| Liverpool
| 18
| 8
|4
| Tottenham Hotspur
| 17
| 8
|5
| Barcelona
| 16
| 8
|6
| Chelsea
| 16
| 8
|7
| Sporting CP
| 16
| 8
|8
| Manchester City
| 16
| 8
|9
| Real Madrid
| 15
| 7
|10
| Inter
| 15
| 8
|11
| Paris Saint-Germain
| 14
| 8
|12
| Newcastle United
| 14
| 8
|13
| Juventus
| 13
| 8
|14
| Atlético
| 13
| 8
|15
| Atalanta
| 13
| 8
|16
| Bayer Leverkusen
| 12
| 8
|17
| Borussia Dortmund
| 11
| 8
|18
| Olympiacos
| 11
| 8
|19
| Brujas
| 10
| 8
|20
| Galatasaray
| 10
| 8
|21
| Monaco
| 10
| 8
|22
| Qarabag FK
| 10
| 8
|23
| Bodoe/Glimt
| 9
| 8
|24
| Marseille
| 9
| 8
|25
| Union St.Gilloise
| 9
| 8
|26
| PSV Eindhoven
| 8
| 8
|27
| Athletic Bilbao
| 8
| 8
|28
| SSC Napoli
| 8
| 8
|29
| FC Copenhague
| 8
| 8
|30
| Benfica
| 6
| 7
|31
| Pafos FC
| 6
| 7
|32
| Ajax
| 6
| 8
|33
| Eintracht Frankfurt
| 4
| 8
|34
| Slavia Prague
| 3
| 7
|35
| Villarreal
| 1
| 8
|36
| Kairat Almaty
| 1
| 8
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/01/2026
| Champions
| Barcelona
| 4-1
| FC Copenhague
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/01/2026
| Champions
| Barcelona
| 4-1
| FC Copenhague
|25/01/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Real Oviedo
|21/01/2026
| Champions
| Slavia Prague
| 2-4
| Barcelona
|18/01/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Barcelona
|03/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Barcelona
-Últimos Resultados del FC Copenhague.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/01/2026
| Champions
| Barcelona
| 4-1
| FC Copenhague
|20/01/2026
| Champions
| FC Copenhague
| 1-1
| SSC Napoli
|10/12/2025
| Champions
| Villarreal
| 2-3
| FC Copenhague
|26/11/2025
| Champions
| FC Copenhague
| 3-2
| Kairat Almaty
|04/11/2025
| Champions
| Tottenham Hotspur
| 4-0
| FC Copenhague
-Próximos partidos del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|31/01/2026 21:00
| LaLiga
| Elche
| Barcelona
|07/02/2026 16:15
| LaLiga
| Barcelona
| Mallorca
|15/02/2026 19:00
| LaLiga
| Girona
| Barcelona