Barcelona 4 - 1 FC Copenhague | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Barcelona 4 - 1 FC Copenhague: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de Champions - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 28 de enero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Spotify Camp Nou, el Barcelona demostró su dominio frente al FC Copenhague con un contundente 4-1, marcando la diferencia en la segunda mitad del encuentro. A pesar de empezar con un gol en contra por parte de Viktor Dadason asistido por Mohamed Elyounoussi en el minuto 4, el equipo local logró darle la vuelta al marcador con goles de Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha desde el punto penal, y Marcus Rashford. La posesión del balón y el número de remates, con 27 intentos del Barcelona frente a los 7 del FC Copenhague, reflejaron la superioridad del equipo catalán durante el partido. El uso del VAR tuvo momentos clave, como en el minuto 68 cuando se confirmó un penalti a favor del Barcelona, convertido por Raphinha, ampliando la ventaja del equipo. Además, un gol del FC Copenhague, marcado por Gabriel Pereira en el minuto 89, fue anulado por posición adelantada tras la revisión del VAR, manteniendo el resultado final en 4-1. Estas decisiones subrayaron la importancia de la tecnología en el juego, asegurando que el resultado reflejara con precisión el desempeño de ambos equipos en el campo.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: BARCELONA 4 - FC KOEBENHAVN 1 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin (Ronald Araujo, min.72), Alejandro Balde; Dani Olmo (Marcus Rashford, min.72), Eric Garcia (Marc Bernal, min.46), Lamine Yamal, Fermin Lopez (Marc Casado, min.79), Raphinha, Robert Lewandowski (Ferran Torres, min.81).



FC KOEBENHAVN: Dominik Kotarski; Birger Meling, Gabriel Pereira, Junnosuke Suzuki, Pantelis Hatzidiakos, Marcos Lopez; Elias Achouri (Robert, min.65), William Clem (Mads Emil Madsen, min.55), Jordan Larsson (Youssoufa Moukoko, min.65), Mohamed Elyounoussi (Oliver Hoejer, min.78), Viktor Dadason (Viktor Claesson, min.55).



--GOLES.

0-1, min.4: Viktor Dadason (Mohamed Elyounoussi) .

1-1, min.48: Robert Lewandowski (Lamine Yamal) .

2-1, min.60: Lamine Yamal (Fermin Lopez) .

3-1, min.69: Raphinha, de penalti.

4-1, min.85: Marcus Rashford.

Gol anulado a Gabriel Pereira del FC Copenhague en el minuto 89 .





--ÁRBITRO.

Benoit Bastien, asistido en las bandas por Hicham Zakrani y Aurelien Berthomieu, en el VAR: Bram Van Driessche y Bert Put. Amonestó a Lamine Yamal (min.38), por parte del BARCELONA. Amonestó a Marcos Lopez (min.27), Junnosuke Suzuki (min.39), Birger Meling (min.87), Gabriel Pereira (min.90+3), por parte del FC KOEBENHAVN.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.68: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para el Barcelona.



Min.68: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡penalti para el Barcelona!



Min.90(+1) : VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el FC Copenhague.



Min.89: Aquí está la traducción al español: ¡G O O O O L! ¡FC Copenhague anota! Gabriel Pereira está en la hoja de puntuación.



Min.90(+2) : ANOTAR! - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol para FC Copenhague se revoca debido a posición adelantada.





--ESTADIO.

Spotify Camp Nou



-Estadísticas del partido.

Estadística Barcelona FC Koebenhavn Goles 4 1 Remates Fuera 5 3 Remates 27 7 Corners 10 1 Faltas 12 11 Posesión 76% 24% Tiros Bloqueados 9 3 Fueras de Juego 1 6 Tarjetas Amarillas 1 4 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 1 Centros 9 1 Saques de Banda 12 13 Saques de Portería 2 10 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 17 13 Paradas 0 9 Contra Golpes 0 3



-Clasificación Actual.



Posición Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Arsenal 24 8 2 Bayern Munich 21 8 3 Liverpool 18 8 4 Tottenham Hotspur 17 8 5 Barcelona 16 8 6 Chelsea 16 8 7 Sporting CP 16 8 8 Manchester City 16 8 9 Real Madrid 15 7 10 Inter 15 8 11 Paris Saint-Germain 14 8 12 Newcastle United 14 8 13 Juventus 13 8 14 Atlético 13 8 15 Atalanta 13 8 16 Bayer Leverkusen 12 8 17 Borussia Dortmund 11 8 18 Olympiacos 11 8 19 Brujas 10 8 20 Galatasaray 10 8 21 Monaco 10 8 22 Qarabag FK 10 8 23 Bodoe/Glimt 9 8 24 Marseille 9 8 25 Union St.Gilloise 9 8 26 PSV Eindhoven 8 8 27 Athletic Bilbao 8 8 28 SSC Napoli 8 8 29 FC Copenhague 8 8 30 Benfica 6 7 31 Pafos FC 6 7 32 Ajax 6 8 33 Eintracht Frankfurt 4 8 34 Slavia Prague 3 7 35 Villarreal 1 8 36 Kairat Almaty 1 8



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/01/2026 Champions Barcelona 4-1 FC Copenhague









-Últimos Resultados del Barcelona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/01/2026 Champions Barcelona 4-1 FC Copenhague 25/01/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Real Oviedo 21/01/2026 Champions Slavia Prague 2-4 Barcelona 18/01/2026 LaLiga Real Sociedad 2-1 Barcelona 03/01/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Barcelona









-Últimos Resultados del FC Copenhague.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/01/2026 Champions Barcelona 4-1 FC Copenhague 20/01/2026 Champions FC Copenhague 1-1 SSC Napoli 10/12/2025 Champions Villarreal 2-3 FC Copenhague 26/11/2025 Champions FC Copenhague 3-2 Kairat Almaty 04/11/2025 Champions Tottenham Hotspur 4-0 FC Copenhague









