Cabo Verde 0 - 0 Arabia Saudita | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Cabo Verde 0 - 0 Arabia Saudita: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 27 de junio de 2026.

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El combinado de Cabo Verde empató este sábado sin goles ante Arabia Saudita en el NRG Stadium, en un encuentro correspondiente a la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. A pesar de que ambos equipos generaron oportunidades, ninguno logró romper el marcador. Cabo Verde, con un total de 15 remates, mostró mayor iniciativa ofensiva, aunque Arabia Saudita también dispuso de sus ocasiones con 7 remates. La posesión del balón estuvo equilibrada, con un 50% para cada equipo, lo que reflejó la igualdad en el campo. El jugador más participativo en el ataque fue Jamiro Monteiro, quien intentó liderar las ofensivas de los locales. A pesar de las amonestaciones, ninguna de las tarjetas amarillas influyó en el resultado final, y no se registraron expulsiones ni intervenciones del VAR que modificaran decisiones arbitrales.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: CABO VERDE 0 - ARABIA SAUDITA 0 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

CABO VERDE: Vozinha; Wagner Pina (Steven Moreira, min.90+4), Roberto Lopes, Diney Borges, Joao Paulo; Kevin Lenini, Ryan Mendes (Garry Rodrigues, min.71), Deroy Duarte, Jamiro Monteiro (Laros Duarte, min.71), Willy Semedo (Helio Varela, min.61), Dailon Rocha Livramento (Nuno Da Costa, min.61).



ARABIA SAUDITA: Mohammed Al Owais; Saud Abdulhamid, Abdulelah Al Amri, Hassan Al Tambakti (Ali Lajami, min.33), Nawaf Al-Boushail (Moteb Al-Harbi, min.82); Sultan Mandash (Abdullah Al-Hamdan, min.65), Abdullah Alkhaibari (Musab Al-Juwayr, min.46), Nasser Al-Dawsari, Salem Al-Dawsari (Mohammed Abu Al Shamat, min.65); Firas Al-Buraikan, Mohamed Kanno.



--GOLES.





--ÁRBITRO.

Francois Letexier, asistido en las bandas por Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni, en el VAR: Marco Di Bello y Willy Delajod. Amonestó a Wagner Pina (min.8), por parte de CABO VERDE. Amonestó a Saud Abdulhamid (min.4), Nasser Al-Dawsari (min.67), Firas Al-Buraikan (min.90+3), por parte de ARABIA SAUDITA.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

NRG Stadium



-Estadísticas del partido.

Estadística Cabo Verde Arabia Saudita Goles 0 0 Remates Fuera 8 2 Remates 15 7 Pases Totales 451 442 Corners 4 2 Faltas 10 16 Posesión 50% 50% Tiros Bloqueados 5 2 Fueras de Juego 2 0 Tarjetas Amarillas 1 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Ataques 112 103 Ataques Peligrosos 50 41 Centros 15 9 Saques de Banda 21 27 Saques de Portería 5 12 Tratamientos 0 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 16 12 Paradas 3 2 Contra Golpes 3 0



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-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado España 7 3 2 Clasificado Cabo Verde 3 3 3 Tercero ¿? Uruguay 2 3 4 Eliminado Arabia Saudita 2 3



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 27/06/2026 World Cup Grp. H Cape Verde 0-0 Saudi Arabia









-Últimos Resultados de Cabo Verde.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 27/06/2026 World Cup Grp. H Cape Verde 0-0 Saudi Arabia 22/06/2026 World Cup Grp. H Uruguay 2-2 Cape Verde 15/06/2026 World Cup Grp. H Spain 0-0 Cape Verde









-Últimos Resultados de Arabia Saudita.

