Cabo Verde 0 - 0 Arabia Saudita | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Cabo Verde 0 - 0 Arabia Saudita: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 27 de junio de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El combinado de Cabo Verde empató este sábado sin goles ante Arabia Saudita en el NRG Stadium, en un encuentro correspondiente a la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. A pesar de que ambos equipos generaron oportunidades, ninguno logró romper el marcador. Cabo Verde, con un total de 15 remates, mostró mayor iniciativa ofensiva, aunque Arabia Saudita también dispuso de sus ocasiones con 7 remates. La posesión del balón estuvo equilibrada, con un 50% para cada equipo, lo que reflejó la igualdad en el campo. El jugador más participativo en el ataque fue Jamiro Monteiro, quien intentó liderar las ofensivas de los locales. A pesar de las amonestaciones, ninguna de las tarjetas amarillas influyó en el resultado final, y no se registraron expulsiones ni intervenciones del VAR que modificaran decisiones arbitrales.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: CABO VERDE 0 - ARABIA SAUDITA 0 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
CABO VERDE: Vozinha; Wagner Pina (Steven Moreira, min.90+4), Roberto Lopes, Diney Borges, Joao Paulo; Kevin Lenini, Ryan Mendes (Garry Rodrigues, min.71), Deroy Duarte, Jamiro Monteiro (Laros Duarte, min.71), Willy Semedo (Helio Varela, min.61), Dailon Rocha Livramento (Nuno Da Costa, min.61).
ARABIA SAUDITA: Mohammed Al Owais; Saud Abdulhamid, Abdulelah Al Amri, Hassan Al Tambakti (Ali Lajami, min.33), Nawaf Al-Boushail (Moteb Al-Harbi, min.82); Sultan Mandash (Abdullah Al-Hamdan, min.65), Abdullah Alkhaibari (Musab Al-Juwayr, min.46), Nasser Al-Dawsari, Salem Al-Dawsari (Mohammed Abu Al Shamat, min.65); Firas Al-Buraikan, Mohamed Kanno.
--GOLES.
--ÁRBITRO.
Francois Letexier, asistido en las bandas por Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni, en el VAR: Marco Di Bello y Willy Delajod. Amonestó a Wagner Pina (min.8), por parte de CABO VERDE. Amonestó a Saud Abdulhamid (min.4), Nasser Al-Dawsari (min.67), Firas Al-Buraikan (min.90+3), por parte de ARABIA SAUDITA.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
NRG Stadium
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Cabo Verde
| Arabia Saudita
|Goles
| 0
| 0
|Remates Fuera
| 8
| 2
|Remates
| 15
| 7
|Pases Totales
| 451
| 442
|Corners
| 4
| 2
|Faltas
| 10
| 16
|Posesión
| 50%
| 50%
|Tiros Bloqueados
| 5
| 2
|Fueras de Juego
| 2
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 0
|Ataques
| 112
| 103
|Ataques Peligrosos
| 50
| 41
|Centros
| 15
| 9
|Saques de Banda
| 21
| 27
|Saques de Portería
| 5
| 12
|Tratamientos
| 0
| 1
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 16
| 12
|Paradas
| 3
| 2
|Contra Golpes
| 3
| 0
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-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Clasificado
| España
| 7
| 3
|2
| Clasificado
| Cabo Verde
| 3
| 3
|3
| Tercero ¿?
| Uruguay
| 2
| 3
|4
| Eliminado
| Arabia Saudita
| 2
| 3
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/06/2026
| World Cup Grp. H
| Cape Verde
| 0-0
| Saudi Arabia
-Últimos Resultados de Cabo Verde.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/06/2026
| World Cup Grp. H
| Cape Verde
| 0-0
| Saudi Arabia
|22/06/2026
| World Cup Grp. H
| Uruguay
| 2-2
| Cape Verde
|15/06/2026
| World Cup Grp. H
| Spain
| 0-0
| Cape Verde
-Últimos Resultados de Arabia Saudita.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/06/2026
| World Cup Grp. H
| Cape Verde
| 0-0
| Saudi Arabia
|21/06/2026
| World Cup Grp. H
| Spain
| 4-0
| Saudi Arabia
|16/06/2026
| World Cup Grp. H
| Saudi Arabia
| 1-1
| Uruguay