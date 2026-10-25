Celta de Vigo 0 - 0 Betis | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 10 de LaLiga EA Sports
Resultados de la jornada 10 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 25 octubre 2026 18:11
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Madrid, 25 de octubre de 2026.

-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial

El Celta de Vigo ha empatado este domingo sin goles ante el Betis en el estadio Abanca Balaidos, en un partido en el que ambos equipos mostraron solidez defensiva pero carecieron de precisión en el ataque. A pesar de que el conjunto visitante tuvo mayor posesión del balón y más remates a puerta, no logró traducir su dominio en goles. El Betis, liderado por un participativo Abdessamad Ezzalzouli, intentó romper el empate, pero la defensa del Celta se mantuvo firme. Por su parte, el equipo local, aunque tuvo menos posesión, generó peligrosas oportunidades con jugadores como Pablo Duran antes de ser sustituido. El resultado mantiene al Betis en la cuarta posición, en puestos de Champions, mientras que el Celta sigue en la novena posición, ambos con diez partidos jugados.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: CELTA DE VIGO 0 - REAL BETIS 0 (0-0, al descanso).

-EQUIPOS

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda (Sergio Carreira, min.68), Ilaix Moriba, Javi Galan, Aleix Febas (Hugo Burcio, min.81); Hugo Gonzalez (Williot Swedberg, min.58), Hugo Alvarez (Ferran Jutgla, min.58), Pablo Duran (Iago Aspas, min.68).
REAL BETIS: Alvaro Valles; Diego Llorente (Marc Bartra, min.68), Natan, Valentin Gomez, Angel Ortiz; Marc Roca, Antony (Pablo Fornals, min.61), Dani Ceballos (Alvaro Fidalgo, min.75), Abdessamad Ezzalzouli, Isco (Giovani Lo Celso, min.68), Nelson Deossa (Troy Parrott, min.61).

-GOLES

-ÁRBITRO

Isidro Diaz de Mera, asistido en las bandas por Diego Santaursula y Ruben Campo, en el VAR: Ivan Caparros y Jose Munuera. Amonestó a Ilaix Moriba (min.30), Sergio Carreira (min.80), por parte de CELTA DE VIGO. Amonestó a Diego Llorente (min.44), por parte de REAL BETIS.

-INCIDENCIAS VAR

Ninguna

-ESTADIO

Abanca Balaidos televisado por Dazn

Estadísticas del partido

Estadística Celta de Vigo Real Betis
Goles 0 0
Remates Fuera 5 8
Remates 11 12
Pases Totales 499 652
Corners 3 4
Faltas 9 12
Posesión 44% 56%
Tiros Bloqueados 2 2
Fueras de Juego 2 2
Tarjetas Amarillas 2 1
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 0 0
Ataques 98 90
Ataques Peligrosos 39 52
Centros 8 6
Saques de Banda 11 7
Saques de Portería 9 3
Tratamientos 3 1
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 14 11
Paradas 2 4
Contra Golpes 0 0

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 27 9
2 Champions Atlético 25 10
3 Champions Real Madrid 21 9
4 Champions Betis 20 10
5 Europa League Real Sociedad 16 9
6 Conference League Sevilla 14 9
9 Permanencia Celta 12 10
18 Descenso Espanyol 8 10
19 Descenso Valencia 6 10
20 Descenso Malaga 5 10

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/10/2026 LaLiga Celta 0-0 Betis
15/03/2026 LaLiga Betis 1-1 Celta
27/08/2025 LaLiga Celta 1-1 Betis
08/02/2025 LaLiga Celta 3-2 Betis
10/11/2024 LaLiga Betis 2-2 Celta

Últimos Resultados de Celta de Vigo

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/10/2026 LaLiga Celta 0-0 Betis
18/10/2026 LaLiga Celta 2-1 Alavés
11/10/2026 LaLiga Elche 0-0 Celta
19/09/2026 LaLiga Celta 5-0 Racing
13/09/2026 LaLiga Celta 1-1 Malaga

Últimos Resultados de Betis

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/10/2026 LaLiga Celta 0-0 Betis
21/10/2026 Champions Betis 1-0 Feyenoord
17/10/2026 LaLiga Betis 2-5 Barcelona
14/10/2026 Champions Betis 3-2 FC Porto
11/10/2026 LaLiga Betis 5-2 Osasuna

Próximos partidos de Celta de Vigo

Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
31/10/2026 16:15 LaLiga Rayo Celta
08/11/2026 18:30 LaLiga Celta Levante
21/11/2026 21:00 LaLiga Real Madrid Celta

Próximos partidos de Betis

Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
31/10/2026 18:30 LaLiga Betis Malaga
04/11/2026 21:00 Champions Borussia Dortmund Betis
08/11/2026 14:00 LaLiga Elche Betis
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