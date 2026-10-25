Celta de Vigo 0 - 0 Betis | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 10 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 25 de octubre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Celta de Vigo ha empatado este domingo sin goles ante el Betis en el estadio Abanca Balaidos, en un partido en el que ambos equipos mostraron solidez defensiva pero carecieron de precisión en el ataque. A pesar de que el conjunto visitante tuvo mayor posesión del balón y más remates a puerta, no logró traducir su dominio en goles. El Betis, liderado por un participativo Abdessamad Ezzalzouli, intentó romper el empate, pero la defensa del Celta se mantuvo firme. Por su parte, el equipo local, aunque tuvo menos posesión, generó peligrosas oportunidades con jugadores como Pablo Duran antes de ser sustituido. El resultado mantiene al Betis en la cuarta posición, en puestos de Champions, mientras que el Celta sigue en la novena posición, ambos con diez partidos jugados.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: CELTA DE VIGO 0 - REAL BETIS 0 (0-0, al descanso).
-EQUIPOS
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda (Sergio Carreira, min.68), Ilaix Moriba, Javi Galan, Aleix Febas (Hugo Burcio, min.81); Hugo Gonzalez (Williot Swedberg, min.58), Hugo Alvarez (Ferran Jutgla, min.58), Pablo Duran (Iago Aspas, min.68).
REAL BETIS: Alvaro Valles; Diego Llorente (Marc Bartra, min.68), Natan, Valentin Gomez, Angel Ortiz; Marc Roca, Antony (Pablo Fornals, min.61), Dani Ceballos (Alvaro Fidalgo, min.75), Abdessamad Ezzalzouli, Isco (Giovani Lo Celso, min.68), Nelson Deossa (Troy Parrott, min.61).
-GOLES
-ÁRBITRO
Isidro Diaz de Mera, asistido en las bandas por Diego Santaursula y Ruben Campo, en el VAR: Ivan Caparros y Jose Munuera. Amonestó a Ilaix Moriba (min.30), Sergio Carreira (min.80), por parte de CELTA DE VIGO. Amonestó a Diego Llorente (min.44), por parte de REAL BETIS.
-INCIDENCIAS VAR
Ninguna
-ESTADIO
Abanca Balaidos televisado por Dazn
Estadísticas del partido
|Estadística
| Celta de Vigo
| Real Betis
|Goles
| 0
| 0
|Remates Fuera
| 5
| 8
|Remates
| 11
| 12
|Pases Totales
| 499
| 652
|Corners
| 3
| 4
|Faltas
| 9
| 12
|Posesión
| 44%
| 56%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 2
|Fueras de Juego
| 2
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 0
|Ataques
| 98
| 90
|Ataques Peligrosos
| 39
| 52
|Centros
| 8
| 6
|Saques de Banda
| 11
| 7
|Saques de Portería
| 9
| 3
|Tratamientos
| 3
| 1
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 14
| 11
|Paradas
| 2
| 4
|Contra Golpes
| 0
| 0
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 27
| 9
|2
| Champions
| Atlético
| 25
| 10
|3
| Champions
| Real Madrid
| 21
| 9
|4
| Champions
| Betis
| 20
| 10
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 16
| 9
|6
| Conference League
| Sevilla
| 14
| 9
|9
| Permanencia
| Celta
| 12
| 10
|18
| Descenso
| Espanyol
| 8
| 10
|19
| Descenso
| Valencia
| 6
| 10
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 10
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/10/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-0
| Betis
|15/03/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Celta
|27/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Betis
|08/02/2025
| LaLiga
| Celta
| 3-2
| Betis
|10/11/2024
| LaLiga
| Betis
| 2-2
| Celta
Últimos Resultados de Celta de Vigo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/10/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-0
| Betis
|18/10/2026
| LaLiga
| Celta
| 2-1
| Alavés
|11/10/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-0
| Celta
|19/09/2026
| LaLiga
| Celta
| 5-0
| Racing
|13/09/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Malaga
Últimos Resultados de Betis
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/10/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-0
| Betis
|21/10/2026
| Champions
| Betis
| 1-0
| Feyenoord
|17/10/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-5
| Barcelona
|14/10/2026
| Champions
| Betis
| 3-2
| FC Porto
|11/10/2026
| LaLiga
| Betis
| 5-2
| Osasuna
Próximos partidos de Celta de Vigo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|31/10/2026 16:15
| LaLiga
| Rayo
| Celta
|08/11/2026 18:30
| LaLiga
| Celta
| Levante
|21/11/2026 21:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Celta
Próximos partidos de Betis
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|31/10/2026 18:30
| LaLiga
| Betis
| Malaga
|04/11/2026 21:00
| Champions
| Borussia Dortmund
| Betis
|08/11/2026 14:00
| LaLiga
| Elche
| Betis