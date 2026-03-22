Celta de Vigo 3 - 4 Deportivo Alavés | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Celta de Vigo 3 - 4 Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 22 de marzo de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un emocionante encuentro disputado en el estadio Abanca Balaidos ante 20,260 espectadores, el Deportivo Alavés logró una remontada espectacular para imponerse por 4-3 al Celta de Vigo. La primera mitad terminó con una ventaja considerable para el equipo local, gracias a los goles de Ferran Jutgla en los minutos 19 y 37, y de Hugo Alvarez en el minuto 27, mostrando una clara dominación en el juego. Sin embargo, el Alavés no se dio por vencido y, tras el descanso, revirtió la situación con goles de Antonio Martinez en los minutos 45(+3) y 74, Angel Perez en el minuto 50, y Abderrahman Rebbach en el minuto 78, culminando una notable remontada. El Celta de Vigo, a pesar de su dominio inicial reflejado en una posesión del 55% y un mayor número de remates, no pudo mantener la ventaja frente a un Alavés que supo aprovechar sus oportunidades. Ferran Jutgla destacó en el ataque del Celta, siendo partícipe decisivo en los primeros dos goles de su equipo. En cuanto a las incidencias, no hubo intervenciones del VAR que cambiaran decisiones arbitrales significativas. El arbitraje estuvo a cargo de Miguel Sesma, quien tuvo que amonestar a varios jugadores, pero no se registraron expulsiones que afectaran el desarrollo del encuentro. Este resultado deja al Celta de Vigo en la sexta posición con 41 puntos, mientras que el Deportivo Alavés, pese a la victoria, se mantiene en la decimosexta posición con 31 puntos, ambos equipos buscando asegurar su permanencia y mejorar su clasificación en lo que resta de la temporada.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: CELTA DE VIGO 3 - DEPORTIVO ALAVÉS 4 (3-1, al descanso).



--EQUIPOS.

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Joseph Aidoo (Iago Aspas, min.81), Carlos Dominguez; Alvaro Nunez (Sergio Carreira, min.54), Hugo Sotelo, Oscar Mingueza (Fer Lopez, min.53), Hugo Alvarez; Jones El-Abdellaoui (Pablo Duran, min.68), Borja Iglesias (Javi Rueda, min.69), Ferran Jutgla.



DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Victor Parada, Jon Pacheco (Abderrahman Rebbach, min.46), Nahuel Tenaglia; Angel Perez, Antonio Blanco, Pablo Ibanez (Jon Guridi, min.46), Carles Alena (Denis Suarez, min.46); Lucas Boye (Ibrahim Diabate, min.46), Antonio Martinez (Ville Koski, min.90+4).



--GOLES.

1-0, min.19: Ferran Jutgla (Javi Rodriguez) .

2-0, min.27: Hugo Alvarez (Ferran Jutgla) .

3-0, min.37: Ferran Jutgla (Hugo Sotelo) .

3-1, min.45(+3): Antonio Martinez (Angel Perez) .

3-2, min.50: Angel Perez (Antonio Martinez) .

3-3, min.74: Antonio Martinez (Abderrahman Rebbach) .

3-4, min.78: Abderrahman Rebbach (Victor Parada) .





--ÁRBITRO.

Miguel Sesma, asistido en las bandas por Ion Rodriguez y Mario Martin-Consuegra, en el VAR: Carlos del Cerro y Oliver De La Fuente. Amonestó a Javi Rodriguez (min.45+3), Fer Lopez (min.65), por parte del CELTA DE VIGO. Amonestó a Jon Pacheco (min.22), Denis Suarez (min.90+4), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Abanca Balaidos (20,260 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Celta de Vigo Deportivo Alavés Goles 3 4 Remates Fuera 3 8 Remates 12 15 Pases Totales 256 205 Corners 4 1 Faltas 13 16 Posesión 55% 45% Tiros Bloqueados 4 1 Fueras de Juego 0 2 Tarjetas Amarillas 2 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 3 4 Ataques 118 83 Ataques Peligrosos 40 45 Centros 1 6 Saques de Banda 11 17 Saques de Portería 10 7 Tratamientos 1 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 18 13 Paradas 2 2 Contra Golpes 1 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 73 29 2 Champions Real Madrid 66 28 3 Champions Villarreal 58 29 4 Champions Atlético 57 28 5 Europa League Betis 44 28 6 Conference League Celta 41 29 16 Permanencia Alavés 31 29 18 Descenso Mallorca 28 29 19 Descenso Levante 26 29 20 Descenso Real Oviedo 21 29



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/03/2026 LaLiga Celta 3-4 Alavés 22/11/2025 LaLiga Alavés 0-1 Celta 27/01/2025 LaLiga Alavés 1-1 Celta 16/08/2024 LaLiga Celta 2-1 Alavés 27/04/2024 LaLiga Alavés 3-0 Celta









-Últimos Resultados del Celta de Vigo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/03/2026 LaLiga Celta 3-4 Alavés 15/03/2026 LaLiga Betis 1-1 Celta 06/03/2026 LaLiga Celta 1-2 Real Madrid 01/03/2026 LaLiga Girona 1-2 Celta 22/02/2026 LaLiga Celta 2-0 Mallorca









-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/03/2026 LaLiga Celta 3-4 Alavés 13/03/2026 LaLiga Alavés 1-1 Villarreal 08/03/2026 LaLiga Valencia 3-2 Alavés 27/02/2026 LaLiga Levante 2-0 Alavés 23/02/2026 LaLiga Alavés 2-2 Girona









-Próximos partidos del Celta de Vigo.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 05/04/2026 16:15 LaLiga Valencia Celta 12/04/2026 18:30 LaLiga Celta Real Oviedo 22/04/2026 19:00 LaLiga Barcelona Celta









-Próximos partidos del Deportivo Alavés.

