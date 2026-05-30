Coco Gauff 1 - 2 Anastasia Potapova: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 30 de mayo de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



La tenista austriaca Anastasia Potapova ha avanzado a los octavos de final del torneo de Roland Garros, de categoría Grand Slam y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la estadounidense Coco Gauff por 4-6, 7-6, 6-4 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 38 minutos. En el primer set, Potapova logró romper el servicio de Gauff en dos ocasiones, mientras que Gauff también consiguió dos breaks, llevándose el set 6-4. En el segundo set, hubo múltiples quiebres de servicio por parte de ambas jugadoras, pero finalmente Potapova se impuso en el tie-break 7-6. En el tercer set, Potapova logró tres quiebres de servicio, asegurando el set 6-4 y el partido. En cuanto a las estadísticas de saque, Potapova tuvo un 51% de efectividad en su primer servicio, ganando el 40% de los puntos con su primer saque. Gauff, por su parte, tuvo un 68% de efectividad en su primer servicio, ganando el 37% de los puntos con su primer saque. Potapova cometió 8 dobles faltas, mientras que Gauff cometió 2.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###