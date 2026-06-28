Croacia 2 - 1 Ghana | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Croacia 2 - 1 Ghana: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 28 de junio de 2026.

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Croacia ha ganado este sábado por 2-1 a Ghana en el último partido de la fase de grupos del Mundial, disputado en el Lincoln Financial Field. Los croatas llevaron la iniciativa del encuentro, dominando la posesión con un 53% y generando más remates a puerta. Petar Sucic abrió el marcador en el minuto 31, asistido por Mateo Kovacic, dejando a Croacia con ventaja al descanso. Ghana igualó el marcador en el minuto 73 con un gol de Derrick Luckassen, tras una revisión del VAR que concedió el tanto. Sin embargo, Nikola Vlasic devolvió la ventaja a Croacia en el minuto 83, gracias a una asistencia de Luka Modric. A pesar de los intentos de Ghana, los croatas mantuvieron el control y aseguraron la victoria.

Goleadores en orden cronológico: Petar Sucic '31, Derrick Luckassen '73, Nikola Vlasic '83.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: CROACIA 2 - GHANA 1 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

CROACIA: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Marin Pongracic, Ivan Perisic; Luka Modric, Mateo Kovacic (Mario Pasalic, min.78), Petar Sucic, Nikola Vlasic (Josko Gvardiol, min.88), Martin Baturina (Marco Pasalic, min.88), Ante Budimir (Igor Matanovic, min.66).



GHANA: Benjamin Asare; Marvin Senaya, Jonas Adjetey (Kojo Peprah Oppong, min.46), Derrick Luckassen, Gideon Mensah; Thomas Partey, Kwasi Sibo (Caleb Yirenkyi, min.85), Elisha Owusu (Abdul Fatawu, min.46); Antoine Semenyo, Jordan Ayew (Brandon Thomas-Asante, min.71), Kamaldeen Sulemana (Ernest Nuamah, min.71).



--GOLES.

1-0, min.31: Petar Sucic (Mateo Kovacic) .

1-1, min.73: Derrick Luckassen (Ernest Nuamah) .

2-1, min.83: Nikola Vlasic (Luka Modric) .





--ÁRBITRO.

Drew Fischer, asistido en las bandas por Michael Barwegen y Lyes Arfa, en el VAR: Guillermo Pacheco y Rodolpho Toski. Amonestó a Ivan Perisic (min.68), por parte de CROACIA. Amonestó a Kojo Peprah Oppong (min.90+4), por parte de GHANA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.74: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Ghana.



Min.77: ¡GOL! Tras una revisión de la jugada, el árbitro cambia su decisión inicial y concede el gol a Ghana.





--ESTADIO.

Lincoln Financial Field (68,324 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Croacia Ghana Goles 2 1 Remates Fuera 2 3 Remates 8 6 Pases Totales 495 454 Corners 3 2 Faltas 9 13 Posesión 53% 47% Tiros Bloqueados 2 2 Fueras de Juego 1 2 Tarjetas Amarillas 1 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 1 Ataques 88 102 Ataques Peligrosos 35 24 Centros 18 9 Saques de Banda 16 10 Saques de Portería 7 5 Tratamientos 0 1 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 15 10 Paradas 0 2 Contra Golpes 1 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Inglaterra 7 3 2 Clasificado Croacia 6 3 3 Tercero ¿? Ghana 4 3 4 Eliminado Panamá 0 3



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 27/06/2026 World Cup Grp. L Croatia 2-1 Ghana









-Últimos Resultados de Croacia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 27/06/2026 World Cup Grp. L Croatia 2-1 Ghana 24/06/2026 World Cup Grp. L Panama 0-1 Croatia 17/06/2026 World Cup Grp. L England 4-2 Croatia









-Últimos Resultados de Ghana.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 27/06/2026 World Cup Grp. L Croatia 2-1 Ghana 23/06/2026 World Cup Grp. L England 0-0 Ghana 18/06/2026 World Cup Grp. L Ghana 1-0 Panama









-Próximos partidos de Croacia.

