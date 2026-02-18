Damir Dzumhur 2 - 1 Pedro Martinez: resumen y estadísticas del partido de Rio Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 18 de febrero de 2026.





El tenista bosnio Damir Dzumhur ha avanzado a los octavos de final del torneo de Rio Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al español Pedro Martinez con un resultado de 0-6, 7-6, 6-4 en un emocionante partido. Durante el encuentro, Dzumhur logró imponer su juego a pesar de un comienzo desfavorable, donde Martinez dominó el primer set por la vía rápida. Sin embargo, Dzumhur no concedió ningún set sin luchar, y su rendimiento en el servicio mejoró notablemente a medida que avanzaba el partido. En los sets decisivos, Dzumhur consiguió romper el servicio de su rival en momentos clave, lo que finalmente le aseguró la victoria. Aunque el primer set fue dominado completamente por Martinez, Dzumhur supo recuperarse y adaptar su estrategia para llevarse los dos sets siguientes. Este cambio de dinámica fue crucial para su éxito en el partido. Las estadísticas de saque de Dzumhur reflejan su recuperación y adaptación a lo largo del encuentro. A pesar de enfrentarse a un comienzo difícil, logró mantenerse competitivo y aprovechar las oportunidades para romper el servicio de Martinez, lo que le permitió completar la remontada y asegurar su lugar en la siguiente ronda del torneo.



