Daniel Merida Aguilar 0 - 2 Learner Tien: resumen y estadísticas del partido de National Bank Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 12 de agosto de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



El tenista estadounidense Learner Tien ha avanzado a las semifinales del torneo National Bank Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al español Daniel Merida Aguilar por la vía rápida con un resultado de 6-3, 6-2 en 1 hora y 12 minutos. En el primer set, Learner Tien logró romper el servicio de Daniel Merida Aguilar en tres ocasiones, mientras que Merida Aguilar solo consiguió un break. Tien mantuvo su servicio en cuatro ocasiones, cerrando el set con un 6-3. En el segundo set, Tien continuó su dominio rompiendo el servicio de Merida Aguilar dos veces y manteniendo su propio servicio en cuatro ocasiones, finalizando el set con un 6-2. Learner Tien mostró una sólida actuación en el saque, con un 73% de efectividad en su primer servicio y ganando el 69% de los puntos jugados con su servicio. Además, no cometió dobles faltas a lo largo del partido.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



