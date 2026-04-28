Daniil Medvedev 1 - 2 Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 28 de abril de 2026.





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El tenista italiano Flavio Cobolli ha avanzado a los cuartos de final del torneo Madrid Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al ruso Daniil Medvedev por 6-3, 5-7, 6-4 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 20 minutos. En el primer set, Flavio Cobolli logró un importante break en el sexto juego, lo que le permitió cerrar el set con un marcador de 6-3. Daniil Medvedev no pudo romper el servicio de Cobolli en este set. El segundo set fue más disputado, con ambos jugadores rompiendo el servicio del otro en varias ocasiones. Medvedev logró romper el servicio de Cobolli en el octavo juego para igualar el marcador y finalmente llevarse el set por 7-5, tras romper nuevamente en el último juego. En el tercer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta el noveno juego, cuando Cobolli logró un break crucial que le permitió cerrar el partido en el siguiente juego con un marcador de 6-4. Durante el partido, Cobolli tuvo un 58% de efectividad en su primer servicio, ganando el 67% de los puntos con su servicio.



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