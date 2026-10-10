Deportivo Alavés 1 - 2 Atlético de Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 8 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 10 de octubre de 2026.

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El Atlético de Madrid se impuso al Deportivo Alavés este sábado por 1-2 en el Estadio Mendizorroza, en un partido marcado por la expulsión de Ángel Pérez en el minuto 61. Los visitantes, que dominaron el encuentro con un 68% de posesión y 18 remates, se adelantaron en el minuto 33 gracias a un gol de Alejandro Grimaldo tras una asistencia de Jonathan David. El Alavés igualó el marcador en el tiempo de descuento de la primera parte con un penalti convertido por Lucas Boyé. Sin embargo, la expulsión de Ángel Pérez condicionó al equipo local, y Cristian Romero sentenció el encuentro en el minuto 87 con un gol asistido por Alejandro Baena. Ademola Lookman fue uno de los jugadores más participativos en el ataque del Atlético, contribuyendo a la presión constante sobre la defensa del Alavés.

Con esta victoria, el Atlético de Madrid se mantiene en la segunda posición de la tabla con 22 puntos en 8 partidos, mientras que el Deportivo Alavés, que ocupa el sexto lugar con 11 puntos en 8 partidos, sigue en la lucha por los puestos europeos. El Atlético, con un partido más que el líder Barcelona, se mantiene en la pelea por los primeros puestos, mientras que el Alavés deberá mejorar sus resultados para aspirar a competiciones europeas. La intervención del VAR fue crucial, ya que confirmó el penalti a favor del Alavés y la expulsión de Ángel Pérez, decisiones que influyeron en el desarrollo del partido.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS 1 - ATLÉTICO DE MADRID 2 (1-1, al descanso).

-EQUIPOS

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Nicolas Valentini (Ville Koski, min.71), Jonny Otto; Angel Perez, Denis Suarez (Aitor Manas, min.79), Antonio Blanco (Carlos Protesoni, min.64), Pablo Ibanez, Abderrahman Rebbach; Antonio Martinez (Mariano Diaz, min.64), Lucas Boye (Ander Guevara, min.64).ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Cristian Romero, Robin Le Normand (David Hancko, min.62), Alejandro Grimaldo; Koke, Johnny Cardoso, Giuliano Simeone (Alexander Soerloth, min.73), Pablo Barrios (Kang-In Lee, min.57), Ademola Lookman (Julian Alvarez, min.46), Jonathan David (Alejandro Baena, min.46).

-GOLES

0-1, min.33: Alejandro Grimaldo (Jonathan David) .1-1, min.45(+6): Lucas Boye, de penalti.1-2, min.87: Cristian Romero (Alejandro Baena) .

-ÁRBITRO

Alejandro Quintero, asistido en las bandas por Guillermo Santiago y Jose Garcia, en el VAR: Juan Luis Pulido y Alejandro Muniz. y, además expulsó con tarjeta roja Angel Perez (min.61), por parte de DEPORTIVO ALAVÉS. Amonestó a Ademola Lookman (min.45), Robin Le Normand (min.45+1), Johnny Cardoso (min.90+2), por parte de ATLÉTICO DE MADRID.

-INCIDENCIAS VAR

Min.45(+2) : VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Alavés.Min.59: El VAR interviene, y el árbitro retira la tarjeta a Angel Perez (Alavés).Min.45(+5) : Tras la revisión del VAR, el colegiado mantiene su decisión: ¡penalti a favor de Alavés!Min.60: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, una posible tarjeta para un jugador de Alavés.Min.61: ¡TARJETA ROJA! - Tras revisar la acción, el árbitro decide expulsar a Angel Perez (Alavés) en lugar de amonestarlo.

-ESTADIO

Estadio Mendizorroza (17,741 espectadores) televisado por Movistar La Liga

Estadísticas del partido

Estadística Deportivo Alavés Atlético de Madrid Goles 1 2 Remates Fuera 3 4 Remates 7 18 Pases Totales 297 647 Corners 0 10 Faltas 11 14 Posesión 32% 68% Tiros Bloqueados 1 7 Fueras de Juego 1 2 Tarjetas Amarillas 0 3 Tarjetas Rojas 1 0 Asistencias 0 2 Ataques 86 138 Ataques Peligrosos 27 69 Centros 5 22 Saques de Banda 14 21 Saques de Portería 5 5 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 16 12 Paradas 5 2 Contra Golpes 1 0

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 21 7 2 Champions Atlético 19 8 3 Champions Betis 16 7 4 Champions Real Madrid 15 7 5 Europa League Sevilla 13 7 6 Conference League Alavés 11 8 18 Descenso Elche 5 7 19 Descenso Malaga 4 8 20 Descenso Valencia 4 7

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