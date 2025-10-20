Deportivo Alavés 0 - 0 Valencia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 20 de octubre de 2025.

El Deportivo Alavés y el Valencia empataron a cero goles en un partido disputado en el Estadio Mendizorroza. Ambos equipos tuvieron ocasiones de gol, pero no lograron perforar las porterías rivales. El partido se caracterizó por un dominio territorial del Deportivo Alavés, que acumuló más remates y posesión de balón que el Valencia. El jugador más participativo en ataque por parte del equipo local fue Antonio Martínez. Por el lado del Valencia, Arnaut Danjuma fue el futbolista más activo en la creación de juego ofensivo.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS 0 - VALENCIA 0 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco; Calebe (Carlos Vicente, min.61), Pablo Ibanez (Denis Suarez, min.60), Antonio Blanco, Abderrahman Rebbach (Carles Alena, min.60), Youssef Enriquez; Antonio Martinez (Jon Guridi, min.71), Lucas Boye.



VALENCIA: Julen Agirrezabala; Thierry Correia, Cesar Tarrega, Jose Copete (Eray Coemert, min.80), Jose Gaya; Luis Rioja, Javier Guerra (Baptiste Santamaria, min.80), Pepelu, Arnaut Danjuma (Daniel Raba, min.71); Diego Lopez, Hugo Duro (Lucas Beltran, min.81).



--GOLES.





--ÁRBITRO.

Iosu Galech, asistido en las bandas por Jose Escuela y Fabian Blanco, en el VAR: Daniel Trujillo y Miguel Ortiz. Amonestó a Youssef Enriquez (min.29), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS. Amonestó a Diego Lopez (min.82), Baptiste Santamaria (min.85), por parte del VALENCIA.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio Mendizorroza (15,564 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Deportivo Alavés Valencia Goles 0 0 Remates Fuera 8 3 Remates 14 5 Pases Totales 510 309 Corners 7 0 Faltas 13 20 Posesión 63% 37% Tiros Bloqueados 3 0 Fueras de Juego 3 0 Tarjetas Amarillas 1 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Ataques 138 70 Ataques Peligrosos 48 17 Centros 15 4 Saques de Banda 21 14 Saques de Portería 4 7 Tratamientos 0 1 Sustituciones 4 4 Tiros de Falta 20 16 Paradas 2 3 Contra Golpes 0 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 24 9 2 Champions Barcelona 22 9 3 Champions Villarreal 17 9 4 Champions Atlético 16 9 5 Europa League Betis 16 9 6 Conference League Espanyol 15 9 10 Permanencia Alavés 12 9 14 Permanencia Valencia 9 9 18 Descenso Real Sociedad 6 9 19 Descenso Real Oviedo 6 9 20 Descenso Girona 6 9



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/10/2025 LaLiga Alavés 0-0 Valencia 14/05/2025 LaLiga Alavés 1-0 Valencia 22/12/2024 LaLiga Valencia 2-2 Alavés 05/05/2024 LaLiga Valencia 0-1 Alavés 02/09/2023 LaLiga Alavés 1-0 Valencia









-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/10/2025 LaLiga Alavés 3-1 Elche 27/09/2025 LaLiga Mallorca 1-0 Alavés 24/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Alavés 20/09/2025 LaLiga Alavés 1-2 Sevilla 13/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Alavés









-Últimos Resultados del Valencia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/10/2025 LaLiga Girona 2-1 Valencia 30/09/2025 LaLiga Valencia 1-2 Real Oviedo 23/09/2025 LaLiga Espanyol 2-2 Valencia 20/09/2025 LaLiga Valencia 2-0 Athletic Bilbao 14/09/2025 LaLiga Barcelona 6-0 Valencia









-Próximos partidos del Deportivo Alavés.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 26/10/2025 21:00 LaLiga Rayo Alavés 02/11/2025 16:15 LaLiga Alavés Espanyol 08/11/2025 14:00 LaLiga Girona Alavés









-Próximos partidos del Valencia.

