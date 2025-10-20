Deportivo Alavés 0 - 0 Valencia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Deportivo Alavés 0 - 0 Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 9 de LaLiga EA Sports
Deportivo Alavés 0 - 0 Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 9 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 20 octubre 2025 22:54

Madrid, 20 de octubre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Deportivo Alavés y el Valencia empataron a cero goles en un partido disputado en el Estadio Mendizorroza. Ambos equipos tuvieron ocasiones de gol, pero no lograron perforar las porterías rivales. El partido se caracterizó por un dominio territorial del Deportivo Alavés, que acumuló más remates y posesión de balón que el Valencia. El jugador más participativo en ataque por parte del equipo local fue Antonio Martínez. Por el lado del Valencia, Arnaut Danjuma fue el futbolista más activo en la creación de juego ofensivo.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS 0 - VALENCIA 0 (0-0, al descanso).

--EQUIPOS.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco; Calebe (Carlos Vicente, min.61), Pablo Ibanez (Denis Suarez, min.60), Antonio Blanco, Abderrahman Rebbach (Carles Alena, min.60), Youssef Enriquez; Antonio Martinez (Jon Guridi, min.71), Lucas Boye.

VALENCIA: Julen Agirrezabala; Thierry Correia, Cesar Tarrega, Jose Copete (Eray Coemert, min.80), Jose Gaya; Luis Rioja, Javier Guerra (Baptiste Santamaria, min.80), Pepelu, Arnaut Danjuma (Daniel Raba, min.71); Diego Lopez, Hugo Duro (Lucas Beltran, min.81).

--GOLES.


--ÁRBITRO.
Iosu Galech, asistido en las bandas por Jose Escuela y Fabian Blanco, en el VAR: Daniel Trujillo y Miguel Ortiz. Amonestó a Youssef Enriquez (min.29), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS. Amonestó a Diego Lopez (min.82), Baptiste Santamaria (min.85), por parte del VALENCIA.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
Estadio Mendizorroza (15,564 espectadores) televisado por Movistar La Liga

-Estadísticas del partido.



Estadística Deportivo Alavés Valencia
Goles 0 0
Remates Fuera 8 3
Remates 14 5
Pases Totales 510 309
Corners 7 0
Faltas 13 20
Posesión 63% 37%
Tiros Bloqueados 3 0
Fueras de Juego 3 0
Tarjetas Amarillas 1 2
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 0 0
Ataques 138 70
Ataques Peligrosos 48 17
Centros 15 4
Saques de Banda 21 14
Saques de Portería 4 7
Tratamientos 0 1
Sustituciones 4 4
Tiros de Falta 20 16
Paradas 2 3
Contra Golpes 0 1



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 24 9
2 Champions Barcelona 22 9
3 Champions Villarreal 17 9
4 Champions Atlético 16 9
5 Europa League Betis 16 9
6 Conference League Espanyol 15 9
10 Permanencia Alavés 12 9
14 Permanencia Valencia 9 9
18 Descenso Real Sociedad 6 9
19 Descenso Real Oviedo 6 9
20 Descenso Girona 6 9



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/10/2025 LaLiga Alavés 0-0 Valencia
14/05/2025 LaLiga Alavés 1-0 Valencia
22/12/2024 LaLiga Valencia 2-2 Alavés
05/05/2024 LaLiga Valencia 0-1 Alavés
02/09/2023 LaLiga Alavés 1-0 Valencia




-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
05/10/2025 LaLiga Alavés 3-1 Elche
27/09/2025 LaLiga Mallorca 1-0 Alavés
24/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Alavés
20/09/2025 LaLiga Alavés 1-2 Sevilla
13/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Alavés




-Últimos Resultados del Valencia.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/10/2025 LaLiga Girona 2-1 Valencia
30/09/2025 LaLiga Valencia 1-2 Real Oviedo
23/09/2025 LaLiga Espanyol 2-2 Valencia
20/09/2025 LaLiga Valencia 2-0 Athletic Bilbao
14/09/2025 LaLiga Barcelona 6-0 Valencia




-Próximos partidos del Deportivo Alavés.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
26/10/2025 21:00 LaLiga Rayo Alavés
02/11/2025 16:15 LaLiga Alavés Espanyol
08/11/2025 14:00 LaLiga Girona Alavés




-Próximos partidos del Valencia.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
25/10/2025 21:00 LaLiga Valencia Villarreal
01/11/2025 21:00 LaLiga Real Madrid Valencia
09/11/2025 18:30 LaLiga Valencia Betis


