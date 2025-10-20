Deportivo Alavés 0 - 0 Valencia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 20 de octubre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Deportivo Alavés y el Valencia empataron a cero goles en un partido disputado en el Estadio Mendizorroza. Ambos equipos tuvieron ocasiones de gol, pero no lograron perforar las porterías rivales.
El partido se caracterizó por un dominio territorial del Deportivo Alavés, que acumuló más remates y posesión de balón que el Valencia. El jugador más participativo en ataque por parte del equipo local fue Antonio Martínez. Por el lado del Valencia, Arnaut Danjuma fue el futbolista más activo en la creación de juego ofensivo.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS 0 - VALENCIA 0 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco; Calebe (Carlos Vicente, min.61), Pablo Ibanez (Denis Suarez, min.60), Antonio Blanco, Abderrahman Rebbach (Carles Alena, min.60), Youssef Enriquez; Antonio Martinez (Jon Guridi, min.71), Lucas Boye.
VALENCIA: Julen Agirrezabala; Thierry Correia, Cesar Tarrega, Jose Copete (Eray Coemert, min.80), Jose Gaya; Luis Rioja, Javier Guerra (Baptiste Santamaria, min.80), Pepelu, Arnaut Danjuma (Daniel Raba, min.71); Diego Lopez, Hugo Duro (Lucas Beltran, min.81).
--GOLES.
--ÁRBITRO.
Iosu Galech, asistido en las bandas por Jose Escuela y Fabian Blanco, en el VAR: Daniel Trujillo y Miguel Ortiz. Amonestó a Youssef Enriquez (min.29), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS. Amonestó a Diego Lopez (min.82), Baptiste Santamaria (min.85), por parte del VALENCIA.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio Mendizorroza (15,564 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Deportivo Alavés
| Valencia
|Goles
| 0
| 0
|Remates Fuera
| 8
| 3
|Remates
| 14
| 5
|Pases Totales
| 510
| 309
|Corners
| 7
| 0
|Faltas
| 13
| 20
|Posesión
| 63%
| 37%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 0
|Fueras de Juego
| 3
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 0
|Ataques
| 138
| 70
|Ataques Peligrosos
| 48
| 17
|Centros
| 15
| 4
|Saques de Banda
| 21
| 14
|Saques de Portería
| 4
| 7
|Tratamientos
| 0
| 1
|Sustituciones
| 4
| 4
|Tiros de Falta
| 20
| 16
|Paradas
| 2
| 3
|Contra Golpes
| 0
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 24
| 9
|2
| Champions
| Barcelona
| 22
| 9
|3
| Champions
| Villarreal
| 17
| 9
|4
| Champions
| Atlético
| 16
| 9
|5
| Europa League
| Betis
| 16
| 9
|6
| Conference League
| Espanyol
| 15
| 9
|10
| Permanencia
| Alavés
| 12
| 9
|14
| Permanencia
| Valencia
| 9
| 9
|18
| Descenso
| Real Sociedad
| 6
| 9
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 6
| 9
|20
| Descenso
| Girona
| 6
| 9
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/10/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-0
| Valencia
|14/05/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Valencia
|22/12/2024
| LaLiga
| Valencia
| 2-2
| Alavés
|05/05/2024
| LaLiga
| Valencia
| 0-1
| Alavés
|02/09/2023
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Valencia
-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/10/2025
| LaLiga
| Alavés
| 3-1
| Elche
|27/09/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-0
| Alavés
|24/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Alavés
|20/09/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Sevilla
|13/09/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Alavés
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/10/2025
| LaLiga
| Girona
| 2-1
| Valencia
|30/09/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-2
| Real Oviedo
|23/09/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-2
| Valencia
|20/09/2025
| LaLiga
| Valencia
| 2-0
| Athletic Bilbao
|14/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 6-0
| Valencia
-Próximos partidos del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|26/10/2025 21:00
| LaLiga
| Rayo
| Alavés
|02/11/2025 16:15
| LaLiga
| Alavés
| Espanyol
|08/11/2025 14:00
| LaLiga
| Girona
| Alavés
-Próximos partidos del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|25/10/2025 21:00
| LaLiga
| Valencia
| Villarreal
|01/11/2025 21:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Valencia
|09/11/2025 18:30
| LaLiga
| Valencia
| Betis