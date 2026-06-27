Egipto 1 - 1 Irán | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Egipto 1 - 1 Irán: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 27 de junio de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

Egipto e Irán empataron 1-1 este sábado en el Lumen Field en un partido correspondiente a la última jornada de la fase de grupos del Mundial. El equipo egipcio se adelantó tempranamente en el marcador con un gol de Mahmoud Saber en el minuto 5, aprovechando un inicio activo y dominante en cuanto a posesión y remates. Sin embargo, Irán igualó el marcador poco después, en el minuto 14, con un tanto de Ramin Rezaeian. El partido estuvo marcado por un penalti fallado por Mehdi Taremi de Irán en el minuto 11, lo que podría haber cambiado el curso del encuentro. Egipto lideró en posesión y remates, pero no logró capitalizar su dominio. En los minutos finales, un gol de Shoja Khalilzadeh fue anulado tras revisión del VAR por fuera de juego, manteniendo el empate en el marcador final.

El encuentro fue un reflejo de la intensidad y las oportunidades perdidas por ambos equipos, con Egipto mostrando mayor iniciativa ofensiva gracias a su posesión del balón y el número de ataques. Mohamed Salah fue uno de los jugadores más participativos en el ataque egipcio, aunque no logró marcar. Por su parte, Irán, a pesar de sus esfuerzos, no pudo sobreponerse al penalti fallado y al gol anulado, lo que les dejó sin la victoria. Con este resultado, ambos equipos deberán esperar el desenlace de los otros partidos del grupo para conocer su destino en el torneo, aunque con tres puntos o menos, la clasificación para los dieciseisavos de final se presenta complicada para ambos.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: EGIPTO 1 - IRÁN 1 (1-1, al descanso).



--EQUIPOS.

EGIPTO: Mostafa Ahmed Shobeir; Mohamed Hany, Rami Rabia, Mohamed Abdelmonem (Yasser Ibrahim, min.14), Ahmed Abou El Fotouh; Mohanad Lasheen, Mahmoud Saber (Marwan Ateya, min.46), Emam Ashour (Omar Marmoush, min.46), Mohamed Salah (Zizo, min.57), Trezeguet, Mostafa Ziko (Hamza Abdelkarim, min.76).



IRÁN: Alireza Beiranvand; Ramin Rezaeian, Hossein Kanaani (Saleh Hardani, min.46), Shoja Khalilzadeh, Ali Nemati, Milad Mohammadi; Saman Ghoddos (Shahriar Moghanlou, min.67), Saeid Ezatolahi, Mohammad Ghorbani, Mohammad Mohebi (Alireza Jahanbakhsh, min.90+1), Mehdi Taremi.



--GOLES.

1-0, min.5: Mahmoud Saber.

1-1, min.14: Ramin Rezaeian.

Penalty fallado por Mehdi Taremi del Iran en el minuto 11 .

Gol anulado a Shoja Khalilzadeh del Iran en el minuto 90 (+3).





--ÁRBITRO.

Szymon Marciniak, asistido en las bandas por Tomasz Listkiewicz y Adam Kupsik, en el VAR: Tomasz Kwiatkowski y Dennis Higler. Amonestó a Mahmoud Saber (min.19), Yasser Ibrahim (min.41), Mohanad Lasheen (min.90+2), por parte de EGIPTO. Amonestó a Hossein Kanaani (min.18), Ali Nemati (min.43), Saeid Ezatolahi (min.79), Shoja Khalilzadeh (min.90+4), por parte de IRÁN.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.90(+3) : ¡G O O O O O O O L de Irán! Marca Shoja Khalilzadeh.



Min.90(+5) : VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Irán.



Min.90(+6) : ¡GOL ANULADO! - Tras una revisión, el árbitro invalida el gol de Irán por fuera de juego.





--ESTADIO.

Lumen Field (66,925 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Egipto Irán Goles 1 1 Remates Fuera 6 6 Remates 15 13 Pases Totales 595 360 Corners 8 2 Faltas 11 16 Posesión 62% 38% Tiros Bloqueados 6 3 Fueras de Juego 0 3 Tarjetas Amarillas 3 4 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 118 100 Ataques Peligrosos 47 38 Centros 18 10 Saques de Banda 14 14 Saques de Portería 9 9 Tratamientos 4 0 Sustituciones 5 3 Tiros de Falta 19 11 Paradas 3 2 Contra Golpes 1 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Bélgica 5 3 2 Clasificado Egipto 5 3 3 Tercero ¿? Irán 3 3 4 Eliminado Nueva Zelanda 1 3



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 27/06/2026 World Cup Grp. G Egypt 1-1 Iran









-Últimos Resultados de Egipto.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 27/06/2026 World Cup Grp. G Egypt 1-1 Iran 22/06/2026 World Cup Grp. G New Zealand 1-3 Egypt 15/06/2026 World Cup Grp. G Belgium 1-1 Egypt









-Últimos Resultados de Irán.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 27/06/2026 World Cup Grp. G Egypt 1-1 Iran 21/06/2026 World Cup Grp. G Belgium 0-0 Iran 16/06/2026 World Cup Grp. G Iran 2-2 New Zealand









-Próximos partidos de Egipto.

