Elena Rybakina 2 - 0 Talia Gibson: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 24 de marzo de 2026.





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Elena Rybakina ha avanzado a los cuartos de final del torneo Miami Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a Talia Gibson (6-2, 6-2). En el resumen de los sets, Rybakina logró imponerse con claridad, consiguiendo romper el servicio de Gibson en tres ocasiones, lo que le permitió llevarse ambos sets por el mismo marcador de 6-2, sin conceder ningún set a su rival. Las estadísticas de saque de Rybakina destacaron en el encuentro, manteniendo un alto porcentaje de puntos ganados en su primer servicio.



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