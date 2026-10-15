Elina Svitolina 2 - 0 Hanyu Guo: resumen y estadísticas del partido de Wuhan Tennis Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 15 de octubre de 2026.





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La tenista ucraniana Elina Svitolina ha avanzado a los cuartos de final del torneo Wuhan Tennis Open, de categoría WTA 1000, que se disputa en pista dura, tras ganar a la china Hanyu Guo por la vía rápida con un resultado de 6-1, 6-4 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 32 minutos. En el primer set, Elina Svitolina dominó con un marcador de 6-1, logrando romper el servicio de su oponente en cuatro ocasiones, mientras que Hanyu Guo solo pudo romper el servicio de Svitolina una vez. En el segundo set, Svitolina y Guo intercambiaron varios breaks, pero finalmente Svitolina se impuso con un marcador de 6-4, consiguiendo romper el servicio de Guo en tres ocasiones. En cuanto a las estadísticas de saque, Elina Svitolina tuvo un 1st Serve Percentage del 49% y ganó el 57% de los puntos con su servicio. Además, Svitolina cometió 4 dobles faltas y logró 2 aces durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



