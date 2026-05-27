Elina Svitolina 2 - 0 Kaitlin Quevedo: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 27 de mayo de 2026.





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La tenista ucraniana Elina Svitolina ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de Roland Garros, de categoría Grand Slam y que se disputa en tierra batida, tras ganar por la vía rápida a la española Kaitlin Quevedo con un resultado de 6-0, 6-4 en 1 hora y 22 minutos. En el primer set, Elina Svitolina dominó completamente, logrando tres 'breaks' sobre el servicio de Kaitlin Quevedo y ganando todos sus juegos de servicio, cerrando el set con un contundente 6-0. En el segundo set, aunque Kaitlin Quevedo logró mantener su servicio en tres ocasiones y rompió una vez el servicio de Svitolina, esta última consiguió dos 'breaks' decisivos que le permitieron cerrar el set 6-4. En términos de estadísticas de saque, Elina Svitolina tuvo un porcentaje de primer servicio del 62% y ganó el 62% de los puntos con su servicio. Además, realizó 4 aces y cometió 3 dobles faltas. Por su parte, Kaitlin Quevedo tuvo un porcentaje de primer servicio del 59%, sin aces y con 1 doble falta.



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