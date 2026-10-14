Elina Svitolina 2 - 1 Liudmila Samsonova: resumen y estadísticas del partido de Wuhan Tennis Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 14 de octubre de 2026.





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La tenista ucraniana Elina Svitolina ha avanzado a los octavos de final del torneo Wuhan Tennis Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la rusa Liudmila Samsonova por 6-2, 5-7, 6-2 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 13 minutos. En el primer set, Svitolina logró romper el servicio de Samsonova en tres ocasiones, lo que le permitió ganar el set 6-2. Samsonova también consiguió un break, pero no fue suficiente para igualar el marcador. En el segundo set, Samsonova se recuperó y logró romper el servicio de Svitolina tres veces, llevándose el set 7-5. Finalmente, en el tercer set, Svitolina volvió a dominar, rompiendo el servicio de Samsonova en cuatro ocasiones y asegurando el set 6-2. En cuanto a las estadísticas de saque, Svitolina tuvo un 58% de efectividad en su primer servicio, ganando el 52% de los puntos con su servicio en total. Samsonova, por su parte, tuvo un 47% de efectividad en su primer servicio y ganó el 42% de los puntos con su servicio.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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