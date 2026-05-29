Elina Svitolina 2 - 0 Tamara Korpatsch: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 29 de mayo de 2026.





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La tenista ucraniana Elina Svitolina ha avanzado a los octavos de final del torneo de Roland Garros, de categoría Grand Slam, y que se disputa en tierra batida, tras ganar por la vía rápida a la alemana Tamara Korpatsch con un resultado de 6-2, 6-3 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 31 minutos. En el primer set, Elina Svitolina logró dos 'breaks', rompiendo el servicio de Tamara Korpatsch en los juegos 1 y 7, mientras que mantuvo su propio servicio en los juegos 2, 4, 6 y 8, ganando el set 6-2. En el segundo set, Svitolina nuevamente fue efectiva con los 'breaks', rompiendo el servicio de Korpatsch en los juegos 3, 5, 7 y 9. A pesar de perder su servicio en el juego 2, Svitolina mantuvo su servicio en los juegos 4 y 6, cerrando el set 6-3. En cuanto a las estadísticas de saque, Svitolina tuvo un 67% de efectividad en su primer servicio, ganando 25 puntos de 41 posibles en su primer saque y 10 de 20 en su segundo saque. Además, salvó 7 de 8 puntos de quiebre en contra y logró 5 'breaks' a lo largo del partido.



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