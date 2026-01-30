Espanyol 1 - 2 Deportivo Alavés | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Espanyol 1 - 2 Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports
Espanyol 1 - 2 Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 30 enero 2026 23:01
Seguir en

Madrid, 30 de enero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el RCDE Stadium, el Deportivo Alavés se impuso por 2-1 ante el Espanyol en un encuentro marcado por la igualdad en posesión del balón, pero con una mayor efectividad por parte del equipo visitante. Los goles de Antonio Blanco y Lucas Boye, este último asistido por Antonio Martinez, voltearon el marcador después de que Roberto Fernandez adelantara al Espanyol en el minuto 15. A pesar de los esfuerzos del Espanyol, incluida una intervención del VAR en el minuto 84 que no resultó en cambio alguno en la decisión arbitral, el Alavés supo mantener la ventaja y llevarse los tres puntos. Este resultado deja al Espanyol con 34 puntos en 22 partidos, situándose en la quinta posición y manteniéndose en la lucha por un lugar en competiciones europeas, mientras que el Deportivo Alavés, con 25 puntos tras 22 encuentros, se coloca en la décima posición, alejándose de los puestos de descenso. La igualdad en remates y la distribución equitativa de la posesión reflejan un partido competitivo, pero fue la eficacia del Alavés frente al arco lo que decidió el encuentro a su favor.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESPANYOL 1 - DEPORTIVO ALAVÉS 2 (1-1, al descanso).

--EQUIPOS.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Clemens Riedel (Ruben Sanchez, min.79), Fernando Calero (Miguel Rubio, min.84), Leandro Cabrera, Carlos Romero; Jofre Carreras (Pere Milla, min.57), Edu Exposito, Urko Gonzalez de Zarate (Charles Pickel, min.84), Ramon Terrats (Tyrhys Dolan, min.57); Roberto Fernandez, Kike Garcia.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Jon Pacheco, Carlos Protesoni (Facundo Garces, min.46), Victor Parada (Youssef Enriquez, min.62); Calebe (Ander Guevara, min.62), Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Carles Alena; Antonio Martinez (Jon Guridi, min.74), Lucas Boye.

--GOLES.
1-0, min.15: Roberto Fernandez.
1-1, min.27: Antonio Blanco.
1-2, min.71: Lucas Boye (Antonio Martinez) .


--ÁRBITRO.
Miguel Sesma, asistido en las bandas por Ion Rodriguez y Mario Martin-Consuegra, en el VAR: Daniel Trujillo y Jose Luis Guzman. por parte del ESPANYOL. Amonestó a Victor Parada (min.40), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.84: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para Espanyol.

Min.84: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.


--ESTADIO.
RCDE Stadium (25,881 espectadores) televisado por Dazn

-Estadísticas del partido.



Estadística Espanyol Deportivo Alavés
Goles 1 2
Remates Fuera 3 4
Remates 8 11
Corners 4 2
Faltas 15 15
Posesión 50% 50%
Tiros Bloqueados 3 0
Fueras de Juego 4 1
Tarjetas Amarillas 0 1
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 0 1
Centros 14 6
Saques de Banda 25 13
Saques de Portería 9 7
Tratamientos 0 9
Sustituciones 5 4
Tiros de Falta 16 19
Paradas 5 1
Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 52 21
2 Champions Real Madrid 51 21
3 Champions Atlético 44 21
4 Champions Villarreal 41 20
5 Europa League Espanyol 34 22
6 Conference League Betis 32 21
10 Permanencia Alavés 25 22
18 Descenso Mallorca 21 21
19 Descenso Levante 17 20
20 Descenso Real Oviedo 13 21



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
30/01/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Alavés
02/11/2025 LaLiga Alavés 2-1 Espanyol
22/02/2025 LaLiga Alavés 0-1 Espanyol
14/09/2024 LaLiga Espanyol 3-2 Alavés




-Últimos Resultados del Espanyol.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
30/01/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Alavés
24/01/2026 LaLiga Valencia 3-2 Espanyol
16/01/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Girona
11/01/2026 LaLiga Levante 1-1 Espanyol
03/01/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Barcelona




-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
30/01/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Alavés
25/01/2026 LaLiga Alavés 2-1 Betis
18/01/2026 LaLiga Atlético 1-0 Alavés
10/01/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Alavés
04/01/2026 LaLiga Alavés 1-1 Real Oviedo




-Próximos partidos del Espanyol.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
09/02/2026 21:00 LaLiga Villarreal Espanyol
14/02/2026 14:00 LaLiga Espanyol Celta
22/02/2026 19:00 LaLiga Atlético Espanyol




-Próximos partidos del Deportivo Alavés.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
08/02/2026 14:00 LaLiga Alavés Getafe
14/02/2026 18:30 LaLiga Sevilla Alavés
22/02/2026 19:00 LaLiga Alavés Girona


Contador

Contenido patrocinado