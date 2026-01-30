Espanyol 1 - 2 Deportivo Alavés | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Espanyol 1 - 2 Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 30 de enero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el RCDE Stadium, el Deportivo Alavés se impuso por 2-1 ante el Espanyol en un encuentro marcado por la igualdad en posesión del balón, pero con una mayor efectividad por parte del equipo visitante. Los goles de Antonio Blanco y Lucas Boye, este último asistido por Antonio Martinez, voltearon el marcador después de que Roberto Fernandez adelantara al Espanyol en el minuto 15. A pesar de los esfuerzos del Espanyol, incluida una intervención del VAR en el minuto 84 que no resultó en cambio alguno en la decisión arbitral, el Alavés supo mantener la ventaja y llevarse los tres puntos.
Este resultado deja al Espanyol con 34 puntos en 22 partidos, situándose en la quinta posición y manteniéndose en la lucha por un lugar en competiciones europeas, mientras que el Deportivo Alavés, con 25 puntos tras 22 encuentros, se coloca en la décima posición, alejándose de los puestos de descenso. La igualdad en remates y la distribución equitativa de la posesión reflejan un partido competitivo, pero fue la eficacia del Alavés frente al arco lo que decidió el encuentro a su favor.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ESPANYOL 1 - DEPORTIVO ALAVÉS 2 (1-1, al descanso).
--EQUIPOS.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Clemens Riedel (Ruben Sanchez, min.79), Fernando Calero (Miguel Rubio, min.84), Leandro Cabrera, Carlos Romero; Jofre Carreras (Pere Milla, min.57), Edu Exposito, Urko Gonzalez de Zarate (Charles Pickel, min.84), Ramon Terrats (Tyrhys Dolan, min.57); Roberto Fernandez, Kike Garcia.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Jon Pacheco, Carlos Protesoni (Facundo Garces, min.46), Victor Parada (Youssef Enriquez, min.62); Calebe (Ander Guevara, min.62), Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Carles Alena; Antonio Martinez (Jon Guridi, min.74), Lucas Boye.
--GOLES.
1-0, min.15: Roberto Fernandez.
1-1, min.27: Antonio Blanco.
1-2, min.71: Lucas Boye (Antonio Martinez) .
--ÁRBITRO.
Miguel Sesma, asistido en las bandas por Ion Rodriguez y Mario Martin-Consuegra, en el VAR: Daniel Trujillo y Jose Luis Guzman. por parte del ESPANYOL. Amonestó a Victor Parada (min.40), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.84: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para Espanyol.
Min.84: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.
--ESTADIO.
RCDE Stadium (25,881 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Espanyol
| Deportivo Alavés
|Goles
| 1
| 2
|Remates Fuera
| 3
| 4
|Remates
| 8
| 11
|Corners
| 4
| 2
|Faltas
| 15
| 15
|Posesión
| 50%
| 50%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 0
|Fueras de Juego
| 4
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 0
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 1
|Centros
| 14
| 6
|Saques de Banda
| 25
| 13
|Saques de Portería
| 9
| 7
|Tratamientos
| 0
| 9
|Sustituciones
| 5
| 4
|Tiros de Falta
| 16
| 19
|Paradas
| 5
| 1
|Contra Golpes
| 0
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 52
| 21
|2
| Champions
| Real Madrid
| 51
| 21
|3
| Champions
| Atlético
| 44
| 21
|4
| Champions
| Villarreal
| 41
| 20
|5
| Europa League
| Espanyol
| 34
| 22
|6
| Conference League
| Betis
| 32
| 21
|10
| Permanencia
| Alavés
| 25
| 22
|18
| Descenso
| Mallorca
| 21
| 21
|19
| Descenso
| Levante
| 17
| 20
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 13
| 21
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Alavés
|02/11/2025
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Espanyol
|22/02/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-1
| Espanyol
|14/09/2024
| LaLiga
| Espanyol
| 3-2
| Alavés
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Alavés
|24/01/2026
| LaLiga
| Valencia
| 3-2
| Espanyol
|16/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Girona
|11/01/2026
| LaLiga
| Levante
| 1-1
| Espanyol
|03/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Barcelona
-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Alavés
|25/01/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Betis
|18/01/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Alavés
|10/01/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 3-1
| Alavés
|04/01/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Real Oviedo
-Próximos partidos del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|09/02/2026 21:00
| LaLiga
| Villarreal
| Espanyol
|14/02/2026 14:00
| LaLiga
| Espanyol
| Celta
|22/02/2026 19:00
| LaLiga
| Atlético
| Espanyol
-Próximos partidos del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|08/02/2026 14:00
| LaLiga
| Alavés
| Getafe
|14/02/2026 18:30
| LaLiga
| Sevilla
| Alavés
|22/02/2026 19:00
| LaLiga
| Alavés
| Girona