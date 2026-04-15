Eva Lys 0 - 2 Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Porsche Tennis Grand Prix (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 15 de abril de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



La tenista ucraniana Elina Svitolina ha avanzado a los cuartos de final del torneo Porsche Tennis Grand Prix, de categoría WTA 500, que se disputa en tierra batida indoor en Stuttgart, tras ganar por la vía rápida a la alemana Eva Lys con un resultado de 6-1, 6-0 en 54 minutos. En el primer set, Elina Svitolina logró romper el servicio de Eva Lys en tres ocasiones, lo que le permitió llevarse el set con un marcador de 6-1. En el segundo set, Svitolina mantuvo su dominio y no concedió ningún juego, rompiendo el servicio de Lys en tres ocasiones más para cerrar el set 6-0. En cuanto a las estadísticas de servicio, Elina Svitolina tuvo un 80% de efectividad en su primer servicio y ganó el 68% de los puntos jugados con su servicio. Además, logró salvar 4 puntos de quiebre en el primer set, lo que le permitió mantener su ventaja a lo largo del partido.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###