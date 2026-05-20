Felix Auger-Aliassime 1 - 2 Aleksandar Kovacevic: resumen y estadísticas del partido de Hamburg European Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 20 de mayo de 2026.





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El tenista estadounidense Aleksandar Kovacevic ha avanzado a los cuartos de final del torneo Hamburg European Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al canadiense Felix Auger-Aliassime en un partido que finalizó 4-6, 7-5, 6-4 en 2 horas y 22 minutos. En el primer set, Felix Auger-Aliassime logró un break crucial en el décimo juego para cerrar el set 6-4. En el segundo set, Kovacevic rompió el servicio de Auger-Aliassime en el undécimo juego y mantuvo su servicio para ganar el set 7-5. En el tercer set, Auger-Aliassime comenzó fuerte con un break temprano, pero Kovacevic respondió con dos breaks consecutivos en los juegos 7 y 9, asegurando el set 6-4 y el partido. En términos de estadísticas de servicio, Kovacevic tuvo un 60% de efectividad en su primer servicio, ganando el 66% de los puntos con su primer servicio y el 53% con su segundo. Auger-Aliassime, por su parte, tuvo un 71% de efectividad en su primer servicio, ganando el 66% de los puntos con su primer servicio y el 46% con su segundo.



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