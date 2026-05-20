Fiona Ferro 1 - 2 Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de GP SAR La Princesse Lalla Meryem (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 20 de mayo de 2026.





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La tenista española Jessica Bouzas Maneiro ha avanzado a los cuartos de final del torneo GP SAR La Princesse Lalla Meryem, de categoría WTA 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la francesa Fiona Ferro por 2-6, 7-6(7), 6-3 en un partido que duró 2 horas y 11 minutos. En el primer set, Fiona Ferro logró imponerse con un marcador de 6-2, destacando por romper el servicio de Bouzas Maneiro en tres ocasiones. En el segundo set, Bouzas Maneiro reaccionó y, a pesar de múltiples intercambios de 'breaks', se llevó el set en el tie-break con un marcador de 7-6(7). En el tercer set, Bouzas Maneiro mantuvo su impulso y, con dos 'breaks' cruciales, cerró el partido con un 6-3. Ferro no logró mantener su servicio en momentos clave, lo que permitió a Bouzas Maneiro avanzar en el torneo.



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