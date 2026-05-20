Francisco Comesana 0 - 2 Jaume Munar: resumen y estadísticas del partido de Geneva Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 20 de mayo de 2026.





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El tenista español Jaume Munar ha avanzado a los cuartos de final del torneo Geneva Open, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al argentino Francisco Comesana por 6-4, 6-4 en 1 hora y 34 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta el noveno juego, cuando Jaume Munar logró romper el servicio de Francisco Comesana, llevándose el set por 6-4. En el segundo set, Munar comenzó fuerte rompiendo el servicio de Comesana en el primer juego. A pesar de que Comesana mantuvo sus siguientes servicios, Munar no cedió en su saque y cerró el set nuevamente por 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Jaume Munar tuvo un 69% de efectividad en su primer servicio, ganando el 77% de los puntos con su servicio, y no cometió ninguna doble falta. Por su parte, Francisco Comesana tuvo un 63% de efectividad en su primer servicio, ganó el 64% de los puntos con su servicio y cometió 2 dobles faltas.



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