Giovanni Mpetshi Perricard 0 - 2 Arthur Fils: resumen y estadísticas del partido de Swiss Indoors Basel (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 27 de octubre de 2026.





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El tenista francés Arthur Fils ha avanzado a los octavos de final del torneo Swiss Indoors Basel, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar a su compatriota Giovanni Mpetshi Perricard por 7-6, 7-5 en 1 hora y 45 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio, llevando el set a un desempate (tie-break) que fue ganado por Arthur Fils con un marcador de 7-5. No hubo quiebres de servicio en este set, destacando la capacidad de ambos jugadores para mantener su saque. En el segundo set, la tendencia de mantener el servicio continuó hasta el juego 11, cuando Arthur Fils logró romper el servicio de Giovanni Mpetshi Perricard, llevándose una ventaja crucial. Fils consolidó su ventaja manteniendo su servicio en el siguiente juego para cerrar el set 7-5. En cuanto a las estadísticas de saque, Arthur Fils tuvo un 1st Serve Percentage del 62% y ganó el 36% de los puntos con su primer servicio. Además, logró 5 aces durante el partido y cometió 1 doble falta. Giovanni Mpetshi Perricard, por su parte, tuvo un 1st Serve Percentage del 63% y ganó el 47% de los puntos con su primer servicio, destacando con 21 aces y 2 dobles faltas.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



