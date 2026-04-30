Hailey Baptiste 0 - 2 Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 30 de abril de 2026.





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La tenista rusa Mirra Andreeva ha avanzado a la final del torneo Madrid Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la estadounidense Hailey Baptiste por 6-4, 7-6 en 1 hora y 42 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta el sexto juego, cuando Mirra Andreeva logró romper el servicio de Hailey Baptiste en el séptimo juego, llevándose el set por 6-4. En el segundo set, hubo varios intercambios de breaks. Hailey Baptiste rompió el servicio de Andreeva en el quinto juego, pero Andreeva recuperó el break en el siguiente juego. El set se decidió en un tie-break, que ganó Andreeva por 10-8. En cuanto a las estadísticas de saque, Mirra Andreeva tuvo un 69% de efectividad en su primer servicio y ganó el 77% de los puntos con su primer saque. Además, logró 3 aces y cometió 1 doble falta durante el partido.



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