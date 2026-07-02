James Duckworth 1 - 3 Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 2 de julio de 2026.





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El tenista italiano Flavio Cobolli ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam y que se disputa en hierba, tras ganar al australiano James Duckworth por 7-6, 3-6, 7-6, 6-1 en un partido que duró 2 horas y 57 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta llegar al 6-6, momento en el que Flavio Cobolli ganó el tie-break por 7-4. En el segundo set, James Duckworth consiguió romper el servicio de Cobolli en dos ocasiones, llevándose el set por 6-3. El tercer set siguió un patrón similar al primero, con ambos jugadores manteniendo su servicio hasta el 6-6, pero nuevamente Cobolli se impuso en el tie-break por 7-3. En el cuarto set, Cobolli mostró su superioridad rompiendo el servicio de Duckworth en cuatro ocasiones, cerrando el set y el partido con un contundente 6-1. En cuanto a las estadísticas de saque, Flavio Cobolli logró un 53% de primeros servicios, ganó el 70% de los puntos con su primer servicio y consiguió 16 aces durante el partido. James Duckworth, por su parte, tuvo un 46% de primeros servicios, ganó el 69% de los puntos con su primer servicio y realizó 8 aces.



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