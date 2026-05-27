James Duckworth 1 - 3 Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 27 de mayo de 2026.





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El tenista español Rafael Jodar ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de Roland Garros, de categoría Grand Slam y que se disputa en tierra batida, tras ganar al australiano James Duckworth por 6-1, 6-7, 6-4, 7-5 en un partido que duró 3 horas y 21 minutos. En el primer set, Rafael Jodar mostró un dominio contundente al romper el servicio de James Duckworth en dos ocasiones, llevándose el set por 6-1. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta llegar al tie-break, donde Duckworth logró imponerse 7-6. El tercer set fue una batalla de quiebres, con Jodar rompiendo el servicio de Duckworth en momentos clave para cerrar el set 6-4. En el cuarto set, ambos jugadores intercambiaron varios breaks, pero finalmente Jodar logró mantener su servicio en el último juego para ganar el set 7-5 y el partido. En términos de estadísticas de saque, Rafael Jodar tuvo un 63% de efectividad en su primer servicio y ganó el 62% de los puntos con su primer saque. Además, logró 7 aces y cometió 6 dobles faltas a lo largo del partido.



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