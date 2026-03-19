James Duckworth 0 - 2 Roberto Bautista Agut: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 19 de marzo de 2026.





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El tenista español Roberto Bautista Agut ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo de Miami Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al australiano James Duckworth (7-6, 7-6) en un encuentro disputado. En un partido marcado por la igualdad, ambos sets se decidieron en el tie break, donde Bautista Agut demostró mayor solidez en los momentos clave. A pesar de los esfuerzos de Duckworth, el español no concedió ningún set, lo que subraya su eficacia en el servicio y en los puntos críticos del partido. La capacidad de Bautista Agut para mantener su servicio bajo presión y aprovechar sus oportunidades en el retorno fue determinante para su victoria. Roberto Bautista Agut mostró un rendimiento destacado en su servicio, con un porcentaje de primer servicio del 69% y logrando salvar 7 de las oportunidades de break en su contra. Además, su potencia y precisión quedaron evidenciadas al conseguir 7 aces a lo largo del partido. La estrategia y resistencia de Bautista Agut fueron clave para superar a Duckworth en un encuentro muy disputado y avanzar a la siguiente ronda del Miami Open.



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