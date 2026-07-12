Jannik Sinner 3 - 1 Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 12 de julio de 2026.





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El tenista italiano Jannik Sinner se ha proclamado campeón del torneo Wimbledon, de categoría Grand Slam, que se disputa en hierba, tras ganar al alemán Alexander Zverev en la final (6-7, 7-6, 6-3, 6-4) en un partido que duró aproximadamente 3 horas y 46 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta llegar al tie-break, donde Zverev se impuso por 9-7. En el segundo set, la historia se repitió con ambos jugadores manteniendo su servicio, y Sinner ganó el tie-break por 7-2. El tercer set fue más dinámico, con múltiples breaks; Sinner logró romper el servicio de Zverev tres veces para llevarse el set 6-3. En el cuarto set, Sinner rompió el servicio de Zverev en el juego final para cerrar el partido con un 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Sinner tuvo un 64% de efectividad en su primer servicio, ganando el 70% de esos puntos, y cometió 2 dobles faltas. Zverev, por su parte, tuvo un 76% de efectividad en su primer servicio, ganando el 76% de esos puntos, y también cometió 2 dobles faltas.



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