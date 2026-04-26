Jannik Sinner 2 - 0 Elmer Moeller: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 26 de abril de 2026.





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El tenista italiano Jannik Sinner ha avanzado a los octavos de final del torneo Madrid Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al danés Elmer Moeller por la vía rápida (6-2, 6-3) en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 15 minutos. En el primer set, Jannik Sinner logró romper el servicio de Elmer Moeller en tres ocasiones, mientras que Moeller solo consiguió un break. Sinner mantuvo su servicio en cuatro juegos, cerrando el set con un marcador de 6-2. En el segundo set, Sinner volvió a mostrar su fortaleza al romper el servicio de Moeller una vez y manteniendo el suyo en cinco ocasiones, finalizando el set 6-3. Estadísticas destacadas del partido para Sinner incluyen un 71% de efectividad en el primer servicio, ganando el 67% de los puntos con su servicio y consiguiendo 7 aces. Moeller, por su parte, tuvo un 56% de efectividad en el primer servicio y logró 4 aces.



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