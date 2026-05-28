Jannik Sinner 2 - 3 Juan Manuel Cerundolo: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 28 de mayo de 2026.





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El tenista argentino Juan Manuel Cerundolo ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Roland Garros, de categoría Grand Slam, que se disputa en tierra batida, tras ganar al italiano Jannik Sinner por 3-2 (3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1) en un partido que se extendió por varias horas. En el primer set, Jannik Sinner logró dos 'breaks' para imponerse 6-3. En el segundo set, Sinner continuó con su dominio, rompiendo el servicio de Cerundolo dos veces para llevarse el set 6-2. El tercer set fue más disputado, con Cerundolo logrando tres 'breaks' cruciales para ganar 7-5. En el cuarto set, Cerundolo tomó el control total, rompiendo el servicio de Sinner tres veces y cerrando el set 6-1. Finalmente, en el quinto set, Cerundolo continuó su racha, asegurando dos 'breaks' más para ganar 6-1. A lo largo del partido, Cerundolo mostró una mejora significativa en su juego de servicio y retorno, lo que le permitió remontar tras perder los dos primeros sets.



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