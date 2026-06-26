Japón 1 - 1 Suecia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Japón 1 - 1 Suecia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 26 de junio de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

Japón y Suecia empataron este viernes 1-1 en un disputado encuentro del Grupo F de la Copa Mundial de la FIFA, celebrado en el AT&T Stadium. El partido comenzó con ambos equipos mostrando un juego equilibrado, pero fue en la segunda mitad cuando se desataron las emociones. Daizen Maeda adelantó a los nipones en el minuto 56 tras una asistencia de Ritsu Doan, pero Suecia no tardó en responder. Anthony Elanga igualó el marcador en el minuto 62, asistido por Viktor Gyoekeres. Japón mostró un ligero dominio en la posesión del balón, con un 52% frente al 48% de los suecos, y realizó más pases totales. Sin embargo, Suecia fue más incisiva en el ataque, generando más ataques peligrosos. A pesar de las oportunidades, ninguno de los equipos logró romper el empate, dejando en suspenso su destino en el torneo hasta la conclusión de la fase de grupos.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: JAPÓN 1 - SUECIA 1 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

JAPÓN: Zion Suzuki; Ayumu Seko (Tsuyoshi Watanabe, min.75), Ko Itakura (Shogo Taniguchi, min.39), Hiroki Ito; Yukinari Sugawara, Ao Tanaka, Daichi Kamada, Keito Nakamura (Yuto Nagatomo, min.75), Ritsu Doan (Junya Ito, min.66), Daizen Maeda, Ayase Ueda (Koki Ogawa, min.66).



SUECIA: Jacob Widell Zetterstroem; Gustaf Lagerbielke, Isak Hien (Lucas Bergvall, min.37), Gabriel Gudmundsson (Benjamin Nygren, min.88); Alexander Bernhardsson (Daniel Svensson, min.75), Victor Nilsson Lindeloef (Carl Starfelt, min.88), Yasin Ayari, Elliot Stroud (Ken Sema, min.75); Anthony Elanga, Viktor Gyoekeres, Alexander Isak.



--GOLES.

1-0, min.56: Daizen Maeda (Ritsu Doan) .

1-1, min.62: Anthony Elanga (Viktor Gyoekeres) .





--ÁRBITRO.

Ivan Barton, asistido en las bandas por David Moran y Antonio Pupiro, en el VAR: Nicolas Gallo y Guillermo Pacheco. Amonestó a Shogo Taniguchi (min.77), por parte de JAPÓN. Amonestó a Isak Hien (min.32), Viktor Gyoekeres (min.84), por parte de SUECIA.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

AT&T Stadium (70,137 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Japón Suecia Goles 1 1 Remates Fuera 3 2 Remates 8 10 Pases Totales 377 315 Corners 2 8 Faltas 20 11 Posesión 52% 48% Tiros Bloqueados 2 3 Fueras de Juego 3 2 Tarjetas Amarillas 1 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Ataques 78 92 Ataques Peligrosos 32 68 Centros 16 21 Saques de Banda 14 17 Saques de Portería 6 4 Tratamientos 0 3 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 13 23 Paradas 4 2 Contra Golpes 3 1



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-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Países Bajos 7 3 2 Clasificado Japón 5 3 3 Tercero ¿? Suecia 4 3 4 Eliminado Túnez 0 3



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/06/2026 World Cup Grp. F Japan 1-1 Sweden









-Últimos Resultados de Japón.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/06/2026 World Cup Grp. F Japan 1-1 Sweden 21/06/2026 World Cup Grp. F Tunisia 0-4 Japan 14/06/2026 World Cup Grp. F Netherlands 2-2 Japan









-Últimos Resultados de Suecia.

