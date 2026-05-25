Jaume Munar 1 - 3 Hubert Hurkacz: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 25 de mayo de 2026.





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El tenista español Jaume Munar ha sido eliminado en los sesentaicuatroavos de final del torneo de Roland Garros, de categoría Grand Slam y que se disputa en tierra batida, tras perder ante el polaco Hubert Hurkacz por 3-6, 3-6, 6-2, 3-6 en un partido que duró aproximadamente 3 horas y 3 minutos. En el primer set, Hubert Hurkacz logró un 'break' en el segundo juego, lo que le permitió tomar la delantera y mantener su servicio para cerrar el set 6-3. En el segundo set, Hurkacz repitió la fórmula con un 'break' en el tercer juego, manteniendo su ventaja para ganar 6-3. Jaume Munar reaccionó en el tercer set, rompiendo el servicio de Hurkacz en el tercer juego y consolidando su ventaja para llevarse el set 6-2. Sin embargo, en el cuarto set, Hurkacz recuperó el control, logrando un 'break' en el cuarto juego y asegurando la victoria del set 6-3. En términos de estadísticas de saque, Hubert Hurkacz tuvo un 1st Serve Percentage de 60% y ganó el 53% de los puntos con su primer servicio. Además, logró 15 aces a lo largo del partido.



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