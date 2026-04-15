Jelena Ostapenko 1 - 2 Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Porsche Tennis Grand Prix (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 15 de abril de 2026.





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La tenista rusa Mirra Andreeva ha avanzado a los octavos de final del torneo Porsche Tennis Grand Prix de categoría WTA 500, que se disputa en tierra batida bajo techo en Stuttgart, tras ganar a la letona Jelena Ostapenko por 5-7, 6-2, 6-4 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 22 minutos. **Resumen del partido:** - **Set 1:** Jelena Ostapenko comenzó fuerte, rompiendo el servicio de Mirra Andreeva en dos ocasiones consecutivas para tomar una ventaja de 4-0. Sin embargo, Andreeva logró recuperarse y romper el servicio de Ostapenko tres veces, igualando el marcador. Finalmente, Ostapenko se llevó el set por 7-5, con un total de 7 juegos ganados y 4 breaks. - **Set 2:** Mirra Andreeva dominó el segundo set, rompiendo el servicio de Ostapenko en cuatro ocasiones. Andreeva ganó el set 6-2, destacándose por su capacidad para mantener el servicio y aprovechar las oportunidades de break. - **Set 3:** El set decisivo fue muy disputado, con múltiples breaks por parte de ambas jugadoras. Andreeva rompió el servicio de Ostapenko en cuatro ocasiones y logró cerrar el set y el partido con un 6-4, asegurando así su pase a la siguiente ronda. **Estadísticas destacadas:** - **Jelena Ostapenko:** - 1st Serve Percentage: 68% - Aces: 4 - Double Faults: 6 - Total Points Won: 99 - **Mirra Andreeva:** - 1st Serve Percentage: 57% - Aces: 11 - Double Faults: 10 - Total Points Won: 107 Mirra Andreeva mostró una notable capacidad para recuperarse después de perder el primer set y aseguró su victoria con un juego sólido en los momentos cruciales del partido.



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