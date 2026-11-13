Jessica Pegula 2 - 1 Linda Noskova: resumen y estadísticas del partido de WTA Finals, Group A (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 13 de noviembre de 2026.





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La tenista estadounidense Jessica Pegula ha avanzado a la siguiente ronda del torneo WTA Finals, que se disputa en pista dura en Indian Wells (USA), tras ganar a la checa Linda Noskova por 7-6, 4-6, 7-5 en un partido que duró 2 horas y 45 minutos. **Resumen del partido:** - **Set 1:** Jessica Pegula se impuso en un reñido primer set que terminó en un tie-break, con un marcador de 7-6. Durante el set, Pegula logró romper el servicio de Noskova en dos ocasiones, mientras que Noskova también consiguió dos breaks. - **Set 2:** Linda Noskova se recuperó en el segundo set, ganando 6-4. En este set, ambas jugadoras intercambiaron breaks, pero Noskova logró mantener su servicio en momentos cruciales para llevarse el set. - **Set 3:** El set decisivo fue nuevamente muy disputado. Jessica Pegula logró romper el servicio de Noskova en el penúltimo juego y cerró el set 7-5, asegurando su victoria en el partido. **Estadísticas destacadas de servicio de Jessica Pegula:** - 1st Serve Percentage: 62% - Aces: 16 - Double Faults: 7 - Break Points Saved: 11 de 11 Jessica Pegula avanza a la siguiente fase del torneo WTA Finals.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



