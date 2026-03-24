Jiri Lehecka 2 - 1 Taylor Fritz: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 24 de marzo de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



El tenista checo Jiri Lehecka ha avanzado a los cuartos de final del torneo de Miami Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al estadounidense Taylor Fritz (6-4, 6-7, 6-2) en un partido que destacó por sus constantes cambios de ritmo y que finalizó en tres sets. A lo largo del encuentro, ambos jugadores mostraron un alto nivel de tenis, pero fue Lehecka quien supo aprovechar mejor sus oportunidades de quiebre, especialmente en el primer y tercer set, lo que finalmente le permitió sellar su victoria. Durante el segundo set, Fritz logró imponerse en un reñido tiebreak, demostrando su capacidad para competir bajo presión. Sin embargo, Lehecka no se dejó intimidar y continuó presionando a su oponente, lo que le permitió recuperarse y cerrar el partido con un sólido 6-2 en el set final. En términos de estadísticas de servicio, Lehecka no cometió ninguna doble falta a lo largo del partido y logró un total de 10 aces, mostrando su dominio en el saque. Además, su porcentaje de puntos ganados en el primer servicio fue notablemente alto, lo que le proporcionó una base sólida para construir sus puntos y mantener la presión sobre Fritz. Con esta victoria, Lehecka no solo avanza a la siguiente ronda del Miami Open, sino que también demuestra su capacidad para enfrentarse y superar a jugadores de alto calibre en uno de los torneos más prestigiosos del circuito ATP.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



