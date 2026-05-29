Joao Fonseca 3 - 2 Novak Djokovic: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 29 de mayo de 2026.





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El tenista brasileño Joao Fonseca ha avanzado a los octavos de final del torneo de Roland Garros, de categoría Grand Slam y que se disputa en tierra batida, tras ganar al serbio Novak Djokovic por 3-2 sets (4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5) en un partido que duró aproximadamente 4 horas y 55 minutos. En el primer set, Djokovic logró dos 'breaks' para llevarse el parcial 6-4. En el segundo set, Djokovic repitió el patrón y, con un 'break' decisivo, cerró el set 6-4. Fonseca reaccionó en el tercer set, rompiendo el servicio de Djokovic para ganar 6-3. El cuarto set fue muy disputado, con Fonseca logrando un 'break' crucial en el undécimo juego para ganar 7-5. En el quinto y decisivo set, Fonseca consiguió otro 'break' en el undécimo juego y mantuvo su servicio para cerrar el partido con un 7-5. En cuanto a las estadísticas de saque, Joao Fonseca tuvo un 74% de primeros servicios y ganó el 87% de los puntos con su primer saque. Además, salvó 11 de 19 puntos de 'break' en contra a lo largo del partido.



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