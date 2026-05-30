Juan Manuel Cerundolo 3 - 2 Martin Landaluce: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 30 de mayo de 2026.





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El tenista argentino Juan Manuel Cerundolo ha avanzado a los octavos de final del torneo Roland Garros, de categoría Grand Slam y que se disputa en tierra batida, tras ganar al español Martin Landaluce (3-2) en un partido que se decidió en cinco sets con parciales de 6-4, 6-7, 7-6, 6-7, 7-6. Durante el partido, Juan Manuel Cerundolo logró un total de 12 aces y cometió 3 dobles faltas. Su porcentaje de primeros servicios fue del 56%, ganando el 74% de los puntos con su primer servicio y el 43% con el segundo. Cerundolo también salvó 13 de las 16 oportunidades de break que enfrentó, demostrando solidez en los momentos críticos del partido. En cuanto a los sets, el primer set fue ganado por Cerundolo con un break decisivo en el décimo juego. En el segundo set, Landaluce se recuperó ganando en el tiebreak. El tercer set también se decidió en tiebreak a favor de Cerundolo. El cuarto set fue nuevamente para Landaluce en el tiebreak, llevando el partido al quinto set, donde Cerundolo se impuso en un emocionante tiebreak final.



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