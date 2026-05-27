Kamilla Rakhimova 0 - 2 Karolina Muchova: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 27 de mayo de 2026.





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Karolina Muchova ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de Roland Garros, de categoría Grand Slam y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la uzbeka Kamilla Rakhimova por 6-2, 6-2 en 1 hora y 20 minutos. En el primer set, Karolina Muchova logró tres 'breaks', mientras que Kamilla Rakhimova consiguió uno. El set finalizó 6-2 a favor de Muchova. En el segundo set, Muchova volvió a romper el servicio de Rakhimova en tres ocasiones, mientras que Rakhimova logró un 'break'. El set terminó nuevamente 6-2 a favor de Muchova. En cuanto a las estadísticas de saque, Karolina Muchova tuvo un 69% de primeros servicios y ganó el 62% de los puntos con su servicio. Además, logró 5 aces y cometió 2 dobles faltas. Kamilla Rakhimova, por su parte, tuvo un 69% de primeros servicios, ganó el 39% de los puntos con su servicio, no logró aces y cometió 3 dobles faltas.



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