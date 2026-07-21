Leyre Romero Gormaz 2 - 0 Veronika Erjavec: resumen y estadísticas del partido de Hamburg European Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 21 de julio de 2026.





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La tenista española Leyre Romero Gormaz ha avanzado a los octavos de final del torneo Hamburg European Open, de categoría WTA 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la eslovena Veronika Erjavec por 6-2, 6-2 en 1 hora y 19 minutos. En el primer set, Leyre Romero Gormaz logró romper el servicio de su oponente en tres ocasiones, mientras que Veronika Erjavec lo hizo una vez. En el segundo set, Romero Gormaz continuó con su dominio, rompiendo el servicio de Erjavec tres veces más. En cuanto a las estadísticas de saque, Leyre Romero Gormaz tuvo un 57% de efectividad en su primer servicio y ganó el 53% de los puntos jugados con su servicio. Además, logró 3 aces y cometió 4 dobles faltas a lo largo del partido.



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