Linda Noskova 2 - 1 Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 27 de abril de 2026.





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La tenista checa Linda Noskova ha avanzado a los cuartos de final del torneo Madrid Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la estadounidense Coco Gauff (6-4, 1-6, 7-6) en un partido que duró 2 horas y 6 minutos. En el primer set, Linda Noskova logró un break crucial en el quinto juego, lo que le permitió llevarse el set por 6-4. En el segundo set, Coco Gauff dominó con dos breaks, ganando 6-1. El tercer set fue muy disputado, con ambos jugadores intercambiando breaks. Finalmente, Noskova se impuso en el tie-break con un marcador de 7-5. Durante el partido, Linda Noskova tuvo un 55% de efectividad en su primer servicio y salvó 3 de 5 puntos de break en el tercer set.



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