Marta Kostyuk 0 - 2 Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de WTA Finals, Group A (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 12 de noviembre de 2026.





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La tenista estadounidense Coco Gauff ha avanzado a la siguiente ronda del torneo WTA Finals, que se disputa en pista dura en Indian Wells (USA), tras ganar a la ucraniana Marta Kostyuk por 6-4, 7-5 en 1 hora y 39 minutos. En el primer set, Coco Gauff rompió el servicio de Marta Kostyuk en tres ocasiones, mientras que Kostyuk logró dos quiebres. Gauff mostró una alta efectividad con su primer servicio, ganando el 52% de los puntos jugados con él. En el segundo set, Gauff volvió a romper el servicio de Kostyuk tres veces, mientras que Kostyuk logró dos quiebres. Gauff mantuvo su porcentaje de primer servicio en un 100% durante este set, ganando el 57% de los puntos jugados con su servicio.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



