Martin Landaluce 3 - 2 Vit Kopriva: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 28 de mayo de 2026.





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El tenista español Martin Landaluce ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de Roland Garros, de categoría Grand Slam y que se disputa en tierra batida, tras ganar al checo Vit Kopriva por 3-2 (1-6, 2-6, 6-4, 7-5, 6-0) en un tiempo de duración del partido no especificado. En el primer set, Vit Kopriva dominó con un marcador de 1-6, logrando tres 'breaks' sobre el servicio de Martin Landaluce. En el segundo set, Kopriva continuó su dominio, ganando 2-6 con dos 'breaks'. Sin embargo, Landaluce se recuperó en el tercer set, ganando 6-4 con dos 'breaks' cruciales. El cuarto set fue muy disputado, pero Landaluce logró imponerse 7-5, rompiendo el servicio de Kopriva en el juego decisivo. En el quinto set, Landaluce cerró el partido de manera contundente con un 6-0, logrando tres 'breaks' y manteniendo su servicio sin conceder juegos. En cuanto a las estadísticas de saque, Landaluce tuvo un 65% de efectividad en su primer servicio y ganó el 56% de los puntos con su primer saque.



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