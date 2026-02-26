Mattia Bellucci 2 - 0 Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Mexican Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

El tenista italiano Mattia Bellucci ha avanzado a los cuartos de final del torneo del Mexican Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar al español Alejandro Davidovich Fokina (6-3, 6-3) en los octavos de final. Durante el partido, Bellucci demostró una sólida actuación en su servicio, sin conceder ningún set, lo que le permitió ganar el partido por la vía rápida. En términos de estadísticas de saque, Bellucci mantuvo un alto porcentaje de primer servicio del 75% en el primer set y del 67% en el segundo, lo cual fue crucial para establecer el ritmo del partido y mantener la presión sobre su oponente. Además, logró un total de 10 aces a lo largo del encuentro, destacando su dominio en el aspecto ofensivo del juego. La combinación de un efectivo saque y su habilidad para capitalizar los puntos de break (3 conseguidos en el partido) le aseguraron una victoria contundente sobre Davidovich Fokina. Esta victoria avanza a Bellucci a la siguiente ronda del torneo, donde buscará continuar su exitoso desempeño para acercarse a la final del Mexican Open.



