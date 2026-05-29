Mirra Andreeva 2 - 0 Marie Bouzkova: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 29 de mayo de 2026.





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La tenista rusa Mirra Andreeva ha avanzado a los octavos de final del torneo de Roland Garros, de categoría Grand Slam y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la checa Marie Bouzkova por 6-4, 6-2 en un partido que duró 1 hora y 34 minutos. En el primer set, Mirra Andreeva logró un break crucial en el noveno juego para ponerse 5-4 y luego mantuvo su servicio para cerrar el set 6-4. En el segundo set, Andreeva comenzó fuerte rompiendo el servicio de Bouzkova en el primer juego y consolidó su ventaja con otro break en el séptimo juego, finalizando el set 6-2. En cuanto a las estadísticas de servicio, Mirra Andreeva tuvo un porcentaje de primer servicio del 64% y ganó el 70% de los puntos con su primer servicio. Además, logró 3 break points a lo largo del partido, mostrando solidez en los momentos decisivos.



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