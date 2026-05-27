Mirra Andreeva 2 - 1 Marina Bassols Ribera: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 27 de mayo de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



La tenista rusa Mirra Andreeva ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de Roland Garros, de categoría Grand Slam, que se disputa en tierra batida, tras ganar a la española Marina Bassols Ribera por 3-6, 6-1, 6-1 en un partido que duró 1 hora y 48 minutos. En el primer set, hubo un total de cinco quiebres de servicio, con Marina Bassols Ribera rompiendo el servicio de Andreeva en tres ocasiones para llevarse el set 6-3. En el segundo set, Andreeva dominó, logrando dos quiebres de servicio y ganando el set 6-1. En el tercer set, Andreeva continuó su dominio con tres quiebres de servicio para cerrar el partido con otro 6-1. Mirra Andreeva tuvo un porcentaje de primer servicio del 49% y ganó el 61% de los puntos con su servicio a lo largo del partido. Además, logró 2 aces y cometió 4 dobles faltas.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###