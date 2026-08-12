Naomi Osaka 0 - 0 Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de National Bank Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 12 de agosto de 2026.





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La tenista kazaja Elena Rybakina ha avanzado a las semifinales del torneo National Bank Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la japonesa Naomi Osaka en un partido que concluyó con un marcador de 4-6, 7-6(5), 6-4. En el primer set, Naomi Osaka logró un 'break' en el primer juego y mantuvo su servicio en los siguientes juegos, llevándose el set 6-4. En el segundo set, ambos jugadores intercambiaron 'breaks', pero Elena Rybakina se impuso en el 'tie-break', ganando 7-6(5). El tercer set también estuvo lleno de 'breaks', con ambos jugadores rompiendo el servicio del otro en varias ocasiones. Finalmente, Rybakina logró mantener su servicio en el séptimo juego y cerró el set y el partido con un 'break', ganando 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Naomi Osaka tuvo un 62% de efectividad en su primer servicio, con 44 puntos ganados de 68. Por su parte, Elena Rybakina tuvo un 57% de efectividad en su primer servicio, ganando 45 de 61 puntos. Ambos jugadores cometieron 6 dobles faltas durante el partido.



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