Noruega 1 - 4 Francia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Noruega 1 - 4 Francia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 26 de junio de 2026.

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Francia se impuso este viernes a Noruega por 1-4 en el Gillette Stadium, en un partido donde los galos dominaron tanto en posesión como en remates. Ousmane Dembélé fue el jugador más destacado, anotando un hat-trick en los minutos 7, 20 y 32, mostrando su capacidad ofensiva desde el inicio. Thelo Aasgaard recortó distancias para Noruega en el minuto 21, pero el equipo escandinavo no pudo mantener el ritmo de los franceses. A pesar de un penalti fallado por Joergen Strand Larsen en el minuto 50, Noruega no logró cambiar el rumbo del encuentro. Francia selló su victoria con un gol de Désiré Doué en el tiempo de descuento (minuto 90+4), consolidando su posición en el grupo.

El equipo dirigido por Guy Stephan mostró una gran solidez, reflejada en su control del balón y en las oportunidades creadas, con 18 remates en total. Noruega, aunque intentó reaccionar, no pudo superar la defensa francesa y se quedó con un solo gol. El partido no presentó incidencias relevantes del VAR que alteraran decisiones cruciales. Con este resultado, Francia avanza con seguridad a la siguiente fase del torneo, mientras que Noruega, con un rendimiento insuficiente en la fase de grupos, queda prácticamente eliminado.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: NORUEGA 1 - FRANCIA 4 (1-3, al descanso).



--EQUIPOS.

NORUEGA: Egil Selvik; Fredrik Aursnes, Henrik Falchener (Sondre Klingen Langaas, min.66), Leo Oestigard, Fredrik Andre Bjoerkan (Marcus Holmgren Pedersen, min.46); Kristian Thorstvedt (Morten Thorsby, min.46), Patrick Berg, Thelo Aasgaard; Oscar Bobb (Antonio Nusa, min.83), Joergen Strand Larsen, Andreas Schjelderup (Jens Petter Hauge, min.83).



FRANCIA: Mike Maignan; Jules Kounde (Malo Gusto, min.86), Dayot Upamecano (Ibrahima Konate, min.76), Maxence Lacroix, Theo Hernandez; Aurelien Tchouameni, Manu Kone, Ousmane Dembele (Bradley Barcola, min.65), Michael Olise (Rayan Cherki, min.65), Desire Doue, Kylian Mbappe (Jean-Philippe Mateta, min.86).



--GOLES.

0-1, min.7: Ousmane Dembele (Kylian Mbappe) .

0-2, min.20: Ousmane Dembele (Kylian Mbappe) .

1-2, min.21: Thelo Aasgaard (Andreas Schjelderup) .

1-3, min.32: Ousmane Dembele (Aurelien Tchouameni) .

1-4, min.90(+4): Desire Doue (Bradley Barcola) .

Penalty fallado por Joergen Strand Larsen del Norway en el minuto 50 .





--ÁRBITRO.

Michael Oliver, asistido en las bandas por Stuart Burt y James Mainwaring, en el VAR: Jarred Gillett y Bram Van Driessche. Amonestó a Patrick Berg (min.10), por parte de NORUEGA. Amonestó a Aurelien Tchouameni (min.74), por parte de FRANCIA.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Gillette Stadium (64,146 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Noruega Francia Goles 1 4 Remates Fuera 3 5 Remates 10 18 Pases Totales 427 560 Corners 4 5 Faltas 9 11 Posesión 43% 57% Tiros Bloqueados 3 4 Fueras de Juego 1 2 Tarjetas Amarillas 1 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 4 Ataques 89 103 Ataques Peligrosos 39 64 Centros 7 13 Saques de Banda 23 12 Saques de Portería 8 5 Tratamientos 1 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 13 10 Paradas 5 3 Contra Golpes 0 5



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Francia 9 3 2 Clasificado Noruega 6 3 3 Tercero ¿? Senegal 3 3 4 Eliminado Irak 0 3



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/06/2026 World Cup Grp. I Norway 1-4 France









-Últimos Resultados de Noruega.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/06/2026 World Cup Grp. I Norway 1-4 France 23/06/2026 World Cup Grp. I Norway 3-2 Senegal 17/06/2026 World Cup Grp. I Iraq 1-4 Norway









-Últimos Resultados de Francia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/06/2026 World Cup Grp. I Norway 1-4 France 22/06/2026 World Cup Grp. I France 3-0 Iraq 16/06/2026 World Cup Grp. I France 3-1 Senegal









-Próximos partidos de Noruega.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 30/06/2026 19:00 World Cup Final Stage Ivory Coast Norway









-Próximos partidos de Francia.

